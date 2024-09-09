ЗС РФ просунулися в Торецьку: що відбувається на східному фронті (карта)

Російські військові продовжили наступ в районі Торецька, Неліпівки, Сухої Балки на Донбасі. За інформацією аналітиків ISW, ЗСУ контратакували в Нью-Йорку.

Related video

Збройні сили Російської Федерації просунулися в Торецьку Донецької області, також окупанти продовжили наступ в цьому районі. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 8 вересня.

"Російські війська нещодавно просунулися у східному Торецьку та продовжили наступальні операції в цьому районі 8 вересня", — йдеться у повідомленні.

Згідно з геолокаційними кадрами від 8 вересня, противник просунувся у східному Торецьку. Тоді як протягом 7 та 8 вересня окупанти продовжили наступ в районі Торецька, Неліпівки, Сухої Балки.

За словами російських військкорів, українські військові продовжили контратаку в Нью-Йорку та просунулися до центру населеного пункту протягом 7 вересня. В ISW зауважили, що спостерігали геолокаційні кадри, на яких українці нещодавно контратакували на північному заході Нью-Йорка та утримували позиції в селищі. Проте аналітики наголосили, що ще не знайшли візуального підтвердження того, що Сили оборони нещодавно відновили деякі позиції в Нью-Йорку.

Ситуація на Донбасі

Ситуація на Торецькому напрямку: що говорять у Генштабі

У Генштабі ЗСУ розповіли, що протягом 8 вересня за підтримки авіації росіяни намагалися вклинитися в українську оборону на Торецькому напрямку. Так, протягом дня ворог атакував позиції ЗСУ біля Північного, Залізного, Нью-Йорка, Торецька, Неліпівки й Дружби. Своєю чергою українські військові відбили 13 ворожих штурмів.

Нагадаємо, 7 вересня у пресслужбі 53-ї ОМБр повідомили про те, що українські бійці вивісили прапор свого підрозділу на елеваторі в Нью-Йорку на Донбасі. Це вдалося зробити під вогнем ворожої артилерії та FPV-дронів.

6 вересня стало відомо, що в Нью-Йорку на Донбасі НГУ вибили ворога з раніше зайнятих позицій та деблокували суміжні підрозділи Сил оборони, що потрапили в оточення.