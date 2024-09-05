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Нью-Йорк тримається із останніх сил. Чому важливо зупинити ворога на підступах до Костянтинівки

Військовий кореспондент Богдан Мірошников наголошує на винятковій важливості утримання Нью-Йорка, де зараз тривають гарячі бої. Це селище не дає обійти Торецьк з флангу та замкнути кліщі навколо Костянтинівки.

Богдан Мiрошников
Богдан Мiрошников
Блогер, військовий кореспондент
eye 34
ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ | Незламна українська оборона
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У районі Нью-Йорка та у невеликій частині самого смт тривають важкі бої.

Селище, яке вже давно мало б впасти, частково ще тримається Силами Оборони!

Хлопці вивозять на характері, адже всі вже давно заї…алися відбивати постійні ворожі накати та штурми. Втомлені. Але тримаються!

Та сама ситуація у Неліпівці.

Нью-Йорк не дає ворогу обійти Торецьк з флангу.

Бо у лобових штурмах міста ворог несе шалені втрати, а просування — максимально не співмірне із задіяними ресурсами.

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Обрушення будь-якого флангу Торецька (Нью-Йорк–Щербинівка–Клебан-Бик та Дружба–Диліївка–Олександро-Шультине) призведе до можливості ворога оточити торецький гарнізон та серйозно змінить конфігурацію фронту на ділянці.

Наразі ворог вимушений ходити в лобові атаки на Торецьк, поки тримаються фланги.

З кожним днем ворожий потенціал зменшується. І колись настане момент, що вони будуть зупинені.

Було б дуже непогано зробити це саме у Торецьку, не давши окупанту сформувати західні кліщі Костянтинівки.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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