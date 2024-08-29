Новогродівка впала за 96 годин: дві причини, чому здали місто, яке могли тримати місяцями

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Те, що відбулося у Новогродівці — це тотальна некомпетентність та халатність з боку певних осіб.

Те, що можна було тримати місяцями — було покинуто за лічені дні.

А починалося все не так погано. Ворога зупинили на підходах до міста, і кілька днів окупант робив безуспішні спроби прорватися.

Після чого стався прорив, і буквально за 96 годин місто було фактично захоплене.

Смугу оборони тут займала створена у 2023 році бригада. Командир якої став "відомим" через те, що відправляв операторів БПЛА в піхоту.

Зараз потрібно хоча б зачепитися за Селидове. Ймовірно, вже не йдеться про довгострокову оборону там.

Правий фланг Покровська тріщить по швах. У той час, коли лівий фланг ї…ашиться до останнього й у Гродівці стримує окупанта.

Бачите, як ситуація на фронті змінюється з ніг до голови?

Бо людський фактор — це головне в таких операціях.

Можна довго обговорювати тенденції, рельєфи, придатність до довготривалої оборони. А потім приходить один поц та просирає всі полумери.

Після швидкої втрати Новогродівки ситуація на Покровському напрямку переходить у розряд критичної.

Наступна стадія буде останньою — називається п…дець. І трапиться він, якщо у такому ж стилі буде втрачено Селидове.

Дуже важливе уточнення. До хлопців та дівчат, які ї…ашилися за Новогродівку — претензій нема. Окупант у звичному стилі закидав мʼясом та взяв кількістю.

Тепер на ту ділянку доведеться терміново вводити "пожежні команди" — а це втрати, яким можна було б запобігти.

І то, перспективи таких дій також невідомі. Я сподіваюся, що командування ОТУ прийме невідкладні, але зважені рішення.

Це потрібно робити ще "вчора".

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