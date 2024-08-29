Новогродівка впала за 96 годин: дві причини, чому здали місто, яке могли тримати місяцями
Військовий оглядач Богдан Мірошников називає дві основні причини падіння Новогродівки. Те, що важливий опорний пункт за 96 годин, по суті, здали ворогу, він вважає жахливим — і тепер під загрозою опинився весь фланг на Покровському напрямку.
Те, що відбулося у Новогродівці — це тотальна некомпетентність та халатність з боку певних осіб.
Те, що можна було тримати місяцями — було покинуто за лічені дні.
А починалося все не так погано. Ворога зупинили на підходах до міста, і кілька днів окупант робив безуспішні спроби прорватися.
Після чого стався прорив, і буквально за 96 годин місто було фактично захоплене.
Смугу оборони тут займала створена у 2023 році бригада. Командир якої став "відомим" через те, що відправляв операторів БПЛА в піхоту.
Зараз потрібно хоча б зачепитися за Селидове. Ймовірно, вже не йдеться про довгострокову оборону там.
Правий фланг Покровська тріщить по швах. У той час, коли лівий фланг ї…ашиться до останнього й у Гродівці стримує окупанта.
Бачите, як ситуація на фронті змінюється з ніг до голови?
Бо людський фактор — це головне в таких операціях.
Можна довго обговорювати тенденції, рельєфи, придатність до довготривалої оборони. А потім приходить один поц та просирає всі полумери.
Після швидкої втрати Новогродівки ситуація на Покровському напрямку переходить у розряд критичної.
Наступна стадія буде останньою — називається п…дець. І трапиться він, якщо у такому ж стилі буде втрачено Селидове.
Дуже важливе уточнення. До хлопців та дівчат, які ї…ашилися за Новогродівку — претензій нема. Окупант у звичному стилі закидав мʼясом та взяв кількістю.
Тепер на ту ділянку доведеться терміново вводити "пожежні команди" — а це втрати, яким можна було б запобігти.
І то, перспективи таких дій також невідомі. Я сподіваюся, що командування ОТУ прийме невідкладні, але зважені рішення.
Це потрібно робити ще "вчора".
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