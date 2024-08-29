Новогродовка пала за 96 часов: две причины, почему сдали город, который могли держать месяцами
Военный обозреватель Богдан Мирошников называет две основные причины падения Новогродовки. То, что важный опорный пункт за 96 часов, по сути, сдали врагу, он считает возмутительным — и теперь под угрозой оказался весь фланг на Покровском направлении.
То, что произошло в Новогродовке — это тотальная некомпетентность и халатность со стороны определенных лиц.
То, что можно было держать месяцами — было брошено за считанные дни.
А начиналось все не так плохо. Врага остановили на подходах к городу, и несколько дней оккупант предпринимал безуспешные попытки прорваться.
После чего произошел прорыв, и буквально за 96 часов город был фактически захвачен.
Полосу обороны здесь занимала созданная в 2023 году бригада. Командир которой стал "известным" из-за того, что отправлял операторов БПЛА в пехоту.
Сейчас нужно хотя бы зацепиться за Селидово. Вероятно, речь уже не идет о долгосрочной обороне там.
Правый фланг Покровска трещит по швам. В то время, когда левый фланг е…ашится до последнего и в Гродовке сдерживает оккупанта.
Видите, как ситуация на фронте меняется с ног на голову?
Потому что человеческий фактор — это главное в таких операциях.
Можно долго мусолить тенденции, рельефы, пригодность к долговременной обороне. А потом приходит один поц и просирает все полумеры.
После быстрой потери Новогродовки ситуация на Покровском направлении переходит в разряд критической.
Следующая стадия будет последней — называется п...дец. И случится он, если в таком же стиле будет потеряно Селидово.
Очень важное уточнение. К ребятам, которые е...ашились за Новогродовку — претензий нет. Оккупант в привычном стиле забросал мясом и взял количеством.
Теперь на тот участок придется срочно вводить "пожарные команды" — а это потери, которые можно было бы предотвратить.
И то, перспективы таких действий также неизвестны. Я надеюсь, что командование ОТГ примет неотложные, но взвешенные решения.
Это нужно делать еще "вчера".
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