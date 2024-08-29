Новогродовка пала за 96 часов: две причины, почему сдали город, который могли держать месяцами

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То, что произошло в Новогродовке — это тотальная некомпетентность и халатность со стороны определенных лиц.

То, что можно было держать месяцами — было брошено за считанные дни.

А начиналось все не так плохо. Врага остановили на подходах к городу, и несколько дней оккупант предпринимал безуспешные попытки прорваться.

После чего произошел прорыв, и буквально за 96 часов город был фактически захвачен.

Полосу обороны здесь занимала созданная в 2023 году бригада. Командир которой стал "известным" из-за того, что отправлял операторов БПЛА в пехоту.

Сейчас нужно хотя бы зацепиться за Селидово. Вероятно, речь уже не идет о долгосрочной обороне там.

Правый фланг Покровска трещит по швам. В то время, когда левый фланг е…ашится до последнего и в Гродовке сдерживает оккупанта.

Видите, как ситуация на фронте меняется с ног на голову?

Потому что человеческий фактор — это главное в таких операциях.

Можно долго мусолить тенденции, рельефы, пригодность к долговременной обороне. А потом приходит один поц и просирает все полумеры.

После быстрой потери Новогродовки ситуация на Покровском направлении переходит в разряд критической.

Следующая стадия будет последней — называется п...дец. И случится он, если в таком же стиле будет потеряно Селидово.

Очень важное уточнение. К ребятам, которые е...ашились за Новогродовку — претензий нет. Оккупант в привычном стиле забросал мясом и взял количеством.

Теперь на тот участок придется срочно вводить "пожарные команды" — а это потери, которые можно было бы предотвратить.

И то, перспективы таких действий также неизвестны. Я надеюсь, что командование ОТГ примет неотложные, но взвешенные решения.

Это нужно делать еще "вчера".

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