47 "шахедов" в сутки и запас на зиму: какую новую тактику воздушных атак использует РФ

В августе противник в среднем запускал 47 реактивных "шахедов" в сутки. 1460 шт. за месяц.

Атаки в стиле "дрочки" уже в конце августа по Киеву осуществлялись с помощью реактивных "шахедов", изготовленных 10.07.26 года. Вчера уже запускали ракеты ("Герань-4"), изготовленные 25.08.26 года. То есть враг действительно запускает реактивные "шахеды" ("Герань-3/4") прямо с конвейера.

До 500 единиц они держат в постоянном запасе, так как очень хотят нанести ими удары как по западным регионам этой осенью, так и по энергетическим объектам по всей стране зимой. Все остальное сразу доставляется на пусковые позиции.

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Ситуация с ракетами-дронами типа "Герань-5", "Бандероль" и "Дань-М/Т" несколько иная. Их выпускается меньше, но запас тоже есть. И противник чередует запуски, особенно "Герань-4" с "Герань-5", чтобы меньше истощать общие запасы.

Считаю, что со временем интенсивность этой "дрочки" снизится до более-менее адекватных значений. Но это не отменяет того, что необходимо иметь надежные способы противодействия вражеским реактивным дронам. Пока их нет.

Реактивные перехватчики пока что выпускаются единичными экземплярами, и их эффективность пока неясна. По сути, это — испытания, в серийное производство дело пока не дошло.

С другой стороны, даже наличие реактивных перехватчиков не решит проблему полностью. Нужны также недорогие авиационные ракеты. И такие же недорогие ракеты для ЗРК. Что касается второго, то здесь даже есть надежда на довольно быстрое масштабирование наработок, которые уже существуют и доказали свою эффективность.

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