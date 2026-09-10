Будет сбивать реактивные дроны на подлете к городам: что говорят эксперты о новой ракете для ЗРК "Оса"

В Украине разработали ракету РК-19 для комплекса "Оса-АКМ". Она призвана заменить советские ракеты серии 9М33, которых в настоящее время не хватает в ПВО.

Об этом сообщает "Милитарный", корреспондент которого побывал на стенде "УкрОборонПрома" во время выставки MSPO-2026 в Польше.

Ракета РК-19 на выставке в Польше Фото: Милитарный

Ракета была впервые представлена в видеообращении президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня оружейника.

Сейчас о новой ракете украинского конструкторского бюро "Луч" известно больше. РК-19 призвана заменить советские зенитные ракеты серии 9М33.

Дальность перехвата целей составляет до 10 километров, а максимальная высота поражения — до 5 километров. Максимальная скорость полета достигает 600 метров в секунду.

Как и советские аналоги, РК-19 использует радиокомандную систему наведения. Масса пускового контейнера вместе с ракетой составляет 163 килограмма, а его габариты — 3255×320×303 мм.

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Масса боевой части ракеты составляет 14,3 килограмма.

Она заменит советские ракеты для ЗРК "Оса-АКМ" — всепогодного советского зенитного ракетного комплекса, предназначенного для прикрытия войск и важных объектов от авиации и крылатых ракет. Именно эта модификация составляет основу парка ЗРК этого типа, находящихся на вооружении украинских военных.

ЗРК "Оса" продемонстрировала высокую эффективность, уничтожив значительное количество российских беспилотников и крылатых ракет. Однако запасы штатных боеприпасов для этих комплексов исчерпаны.

ЗРК "Оса-АКМ" Фото: Милитарный

А новая зенитная ракета РК-19 способна перехватывать дозвуковые и сверхзвуковые воздушные цели в радиусе до 10 километров и на высоте до 5000 метров. Ее скорость полета достигает 600 м/с.

Военный эксперт Алексей Гетьман пояснил в эфире "Киев 24", что новая ракета, поступившая на вооружение ВСУ, позволит сбивать российские дроны ещё на подлёте к городам. Ведь сейчас "Шахеды" заходят на большой высоте: 4–5 км, и имеющиеся зенитные комплексы, такие как немецкий "Гепард", или мобильные огневые группы могут сбивать БПЛА только тогда, когда они уже начинают снижаться, а это значит — в пределах города.

А новая РК-19 для "Осы" позволит вынести линию противовоздушной обороны за пределы городов и расширить её масштабы. Благодаря РК-19 старые системы ПВО продолжат защищать украинское небо и перехватывать аэродинамические цели. Сюда входят и реактивные дроны, и крылатые ракеты.

Цена украинской зенитной ракеты для "Осы" и объемы её производства пока не разглашаются.

Напомним, ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Бундесвер передаст Украине партию ракет Patriot для сбивания российских баллистических ракет.

Кроме того, на странице Минобороны сообщается, что Еврокомиссия одобрила украинскую заявку на закупку ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в рамках программы Ukraine Support Loan. Речь идет о сумме около 3,2 млрд евро на укрепление украинской ПВО.