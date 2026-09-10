Збиватиме реактивні дрони на підльоті до міст: що кажуть експерти про нову ракету для ЗРК "Оса"

В Україні розробили ракету РК-19 до комплексу "Оса-АКМ". Це заміна радянських ракет серії 9М33, яких нині дефіцит в ППО.

Про це повідомляє "Мілітарний", кореспондент якого побував на стенді "УкрОборонПрому" під час виставки MSPO-2026 у Польщі.

Ракета РК-19 на виставці в Польщі Фото: Мілітарний

Ракету вперше представили у відеопривітанні президента України Володимира Зеленського з нагоди Дня зброяра.

Нині про нову ракету від українського конструкторського бюро "Луч" відомо більше. РК-19 є заміною радянських зенітних ракет серії 9М33.

Дальність перехоплення цілей становить до 10 кілометрів, а максимальна висота ураження — до 5 кілометрів. Максимальна швидкість польоту сягає 600 метрів на секунду.

Як і радянські аналоги, РК-19 використовує радіокомандну систему наведення. Маса пускового контейнера разом із ракетою становить 163 кілограми, а його габарити — 3255×320×303 мм.

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Маса бойової частини ракети становить 14,3 кілограма.

Вона замінить радянські ракети для ЗРК "Оса-АКМ" — всепогодного радянського зенітного ракетного комплексу, призначеного для прикриття військ і важливих об'єктів від авіації та крилатих ракет. Саме ця модифікація становить основу парку ЗРК цього типу, що перебувають на озброєнні українських військових.

ЗРК "Оса" показала свою високу ефективність, знищуючи значну кількість російських безпілотників і крилатих ракет. Однак запаси штатних боєприпасів для цих комплексів вичерпались.

ЗРК "Оса-АКМ" Фото: Мілітарний

А нова зенітна ракета РК-19 здатна перехоплювати дозвукові та надзвукові повітряні цілі у радіусі до 10 кілометрів та на висоті до 5000 метрів. А її швидкість польоту сягає 600 м/с.

Військовий експерт Олексій Гетьман пояснив в ефірі "Київ 24", що нова ракета на озброєнні ВСУ дозволить збивати російські дрони ще на підльоті до міст. Адже нині "Шахеди" заходять на великій висоті: 4-5 км, і наявні зенітні комплекси, як от німецький "Гепард", або мобільні вогневі групи можуть збивати БПЛА тільки коли вони вже починають знижуватись, а це значить – у межах міста.

А нова РК-19 для "Оси" дозволить винести лінію протиповітряної оборони за межі міст і масштабувати її. Завдяки РК-19 старі системи ППО продовжать стояти на захисті українського неба та перехоплювати аеродинамічні цілі. Це включає і реактивні дрони та крилаті ракети.

Ціна української зенітної ракети для "Оси" та обсяги її виробництва наразі не оголошуються.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Бундесвер передасть Україні партію ракет Patriot для збиття російської балістики.

Крім того, на сторінці Міноборони повідомляється, що Єврокомісія схвалила українську заявку на закупівлю ракет для систем протиповітряної оборони Patriot у рамках програми Ukraine Support Loan. Йдеться про близько 3,2 млрд євро на посилення української ППО.