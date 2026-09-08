Німеччина терміново передасть Україні ракети Patriot: особливий варіант антибалістики (відео)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Бундесвер передасть Україні партію ракет Patriot для збиття російської балістики. Зі слів Пісторіуса, ідеться про підготовку до зими й це завдання має "пріоритет найвищого рівня". Які засоби ураження прийдуть від Німеччини та про що говорили на 36 засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн"?

8 вересня Борис Пісторіус виступив на засіданні у форматі "Рамштайн", чути під час трансляції онлайн-зустрічі міністрів оборони та генсека НАТО Марка Рютте. Під час промови посадовець сказав, що Німеччина терміново передасть Україні ракети-перехоплювачі PAC-2 Patriot. Крім того, у новому пакеті військової допомоги будуть також авіаракети AIM-9, ЗРК IRIS-T та ракети для них, дрони та "боєприпаси великої дальності для стабілізації фронту".

Ракети Patriot — заява Пісторіуса див. з 0:19

Представник Німеччини наголосив, що дуже важливо допомогти Україні підготуватись до зими й що зараз відбуваються "перегони з часом". Пісторіус не сказав, скільки PAC-2 Patriot з'явиться в української ППО, але заявив, що "ці ракети постачаються вже зараз"

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"Я вирішив поставити в Україну терміново необхідні ракети-перехоплювачі PAC-2 із запасів Бундесверу. Німеччина ще більше посилить постійні постачання ракет "повітря-повітря" AIM-9 із запасів Бундесверу, щоб забезпечити більшу кількість для України", — сказав міністр оборони Німеччини.

Окрім ракет, дронів та боєприпасів різних типів, Німеччина виділить гроші на закупівлю десятків тисяч артилерійських снарядів великої дальності, пролунало на "Рамштайн".

"Боєприпаси будуть закуплені через Британський консорціум артилерії та протиповітряної оборони та передані Україні", — підсумував Пісторіус.

Міністр не деталізував точну номенклатуру зброї, яку отримає Україна. У загальному описі не згадується крилата авіаційна ракета TAURUS з дальністю на 500 км, яку Німеччина з початку війну обіцяла українцям.

Ракети Patriot — деталі

Зазначимо, Фокус писав про надання ракет Patriot від Німеччини, про яке стало відомо у червні 2026 року. Про це повідомило МЗС України під час брифінгу. У заяві наголошувалось, що ідеться про варіант антибалістики PAC-2 Patriot — про старі вироби, у яких вийшов термін придатності і їх мали утилізувати. Речник МЗС Георгій Тихий уточнив, що у червні все ще тривали переговори: домовлялись, щоб PAC-2 Patriot замість утилізації пішли в Україну.

PAC-2 Patriot — це засіб ППО, який не влучає у балістичну ракету, яка летить на ціль, а вибухає поруч та уражає хмарою уламків. Західні аналітики зауважили, що застарілі ракети цього типу справді можна використати у ППО України, але при цьому ракети можуть мати проблеми з електронікою, паливом тощо. Тим часом згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що є домовленість з Німеччиною, яка добудовує завод з виготовлення ракет Patriot: придбають 600 нових PAC-2 в рахунок майбутньої української антибалістики.

Нагадуємо, 8 вересня стало відомо про гігантський розмір коштів, які ЄС виділила на закупівлю ракет Patriot для України. Того ж дня з'явилась заява міністра оборони України Євгенія Хмари, який розповів про те, скільки антибалістики замовили у західних партнерів.