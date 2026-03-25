Має власну зброю: Україні не потрібні далекобійні ракети Taurus, — Мерц

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сподівається, що проблему заблокованого Угорщиною кредиту ЄС Україні на 90 млрд євро буде вирішено "в середньостроковій перспективі". Але зазначив, що це складне завдання.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, відповідаючи на запитання депутатів бундестагу, не назвав можливих альтернативних сценаріїв для фінансової допомоги Україні на той випадок, якщо партія Віктора Орбана переможе. Незважаючи на зростаючу потребу Києва у зовнішньому фінансуванні на тлі триваючої війни Росії проти України, на саміті ЄС 19 березня країни ЄС не змогли переконати Угорщину відмовитися від блокування допомоги, пише Deutsche Welle.

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що підтримає схвалений на саміті в грудні 2025 року кредит тільки після відновлення поставок російської нафти через Україну трубопроводом "Дружба". Їх було перервано в січні після російського обстрілу. Позицію Угорщини підтримує Словаччина. За різними оцінками, ремонт може зайняти від кількох тижнів до кількох місяців. ЄС запропонував свою допомогу у відновленні трубопроводу. В експертних колах вважають, що до парламентських виборів в Угорщині 12 квітня питання про зняття блокування вирішено не буде.

Глава правлячої консервативної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) згадав про те, що спочатку пропонував використовувати для допомоги Києву заморожені в ЄС російські активи. Цей варіант, за словами канцлера, "справедливо викликав серйозні сумніви", які він поділяв. Фрідріх Мерц зазначив, що ухвалене лідерами ЄС рішення надати Україні кредит на два роки — "найкращий шлях", але вимагає згоди всіх країн-членів: "Те, що серед 27 країн є одна, яка блокує всі рішення, — це нове явище в історії Європейського Союзу".

Також Мерцу поставили запитання про німецькі крилаті ракети TAURUS, передати Києву які нинішній канцлер вимагав, коли був в опозиції. Канцлер Німеччини заявив, що говорив про ракети, коли вважав, що на озброєнні бундесверу є достатня кількість справних крилатих ракет TAURUS, які можна було б поставити Україні.

А зараз, на думку Мерца, Україна має у своїх арсеналах власну зброю дальньої дії, яка є значно ефективнішою за ту відносно невелику кількість крилатих ракет TAURUS, яку Німеччина могла б поставити.

"Сьогодні Україна озброєна краще, ніж будь-коли раніше. Однак у неї існують серйозні фінансові труднощі, і тому наразі ми не вирішимо проблему за допомогою додаткової зброї", — сказав Мерц.

За словами канцлера, "зброя вже є. Але нам потрібно зібрати кошти для України, щоб виробництво цієї зброї можна було продовжити".

Крилаті ракети TAURUS німецько-шведського виробництва можна порівняти за своїми характеристиками з британськими Storm Shadow і французькими Skalp EG, які ці країни постачають Україні. При цьому TAURUS несуть більш потужний боєзаряд і здатні покривати більшу відстань — до 500 км. У бундесверу кілька сотень таких ракет.

Нагадаємо, Європейський Союз уже погодив позику для України в розмірі 90 млрд євро і її більше не переглядатимуть. Прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, який перешкоджав кредиту, дали зрозуміти, що він має дотримуватися рішень європейських лідерів.

