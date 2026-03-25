Имеет собственное оружие: Украине не нужны дальнобойные ракеты Taurus, — Мерц

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц надеется, что проблема заблокированного Венгрией кредита ЕС Украине на 90 млрд евро будет решена "в среднесрочной перспективе". Но отметил, что это сложная задача.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, отвечая на вопросы депутатов бундестага, не назвал возможных альтернативных сценариев для финансовой помощи Украине на тот случай, если партия Виктора Орбана победит. Несмотря на растущую потребность Киева во внешнем финансировании на фоне продолжающейся войны России против Украины, на саммите ЕС 19 марта страны ЕС не смогли убедить Венгрию отказаться от блокировки помощи, пишет Deutsche Welle.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что поддержит одобренный на саммите в декабре 2025 года кредит только после восстановления поставок российской нефти через Украину по трубопроводу "Дружба". Они были прерваны в январе после российского обстрела. Позицию Венгрии поддерживает Словакия. По разным оценкам, ремонт может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. ЕС предложил свою помощь в восстановлении трубопровода. В экспертных кругах считают, что до парламентских выборов в Венгрии 12 апреля вопрос о снятии блокировки решен не будет.

Глава правящей консервативной партии Христианско-демократический союз (ХДС) упомянул о том, что изначально предлагал использовать для помощи Киеву замороженные в ЕС российские активы. Этот вариант, по словам канцлера, "справедливо вызвал серьезные сомнения", которые он разделял. Фридрих Мерц отметил, что принятое лидерами ЕС решение предоставить Украине кредит на два года - "лучший путь", но требует согласия всех стран-членов: "То, что среди 27 стран есть одна, которая блокирует все решения, - это новое явление в истории Европейского Союза".

Также Мерцу задали вопрос о немецких крылатых ракетах TAURUS, передать Киеву которые нынешний канцлер требовал, когда был в оппозиции. Канцлер Германии заявил, что говорил о ракетах, когда полагал, что на вооружении бундесвера имеется достаточное количество исправных крылатых ракет TAURUS, которые можно было бы поставить Украине.

А сейчас, по мнению Мерца, Украина имеет в своих арсеналах собственное оружие дальнего действия, которое значительно эффективнее, чем то относительно небольшое количество крылатых ракет TAURUS, которое Германия могла бы поставить.

"Сегодня Украина вооружена лучше, чем когда-либо прежде. Однако у нее существуют серьезные финансовые трудности, и поэтому в данный момент мы не решим проблему с помощью дополнительного оружия", - сказал Мерц.

По словам канцлера, "оружие уже есть. Но нам нужно собрать средства для Украины, чтобы производство этого оружия можно было продолжить".

Крылатые ракеты TAURUS германо-шведского производства сравнимы по своим характеристикам с британскими Storm Shadow и французскими Skalp EG, которые эти страны поставляют Украине. При этом TAURUS несут более мощный боезаряд и способны покрывать большее расстояние - до 500 км. У бундесвера несколько сотен таких ракет.

Напомним, Европейский Союз уже согласовал заем для Украины в размере 90 млрд евро и его больше не будут пересматривать. Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который препятствовал кредиту, дали понять, что он должен придерживаться решений европейских лидеров.

