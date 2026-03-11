Несмотря на вето Фицо и Орбана: в ЕС придумали, как дать Украине обещанные деньги, чтобы удержать на плаву, — Politico

Украина получит деньги от стран Европейского Союза даже при условии, что Словакия и Венгрия будут продолжать блокирование обещанного кредита в размере 90 миллиардов евро.

На следующей неделе европейские лидеры планируют встречу в Брюсселе, где они намерены убедить премьер-министров Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо сдержать обещание одобрить кредит для Украины. Он должен обеспечить две трети средств, в которых нуждается Киев для продолжения борьбы с российскими захватчиками до конца 2027 года, рассказало 11 марта издание Politico.

Двое чиновников, знакомых с этим вопросом, сообщили медиа, что даже в случае продолжения блокирования кредита Венгрией и Словакией страны Балтии и Северной Европы нашли выход из ситуации. Существует план, согласно которому Украине дадут столько денег, сколько будет достаточно для того, чтобы удержаться на плане в течение первой половины этого года.

Відео дня

О какой сумме идет речь

Другой чиновник, знакомый с намерениями европейских лидеров, рассказал, что сумма, которая рассматривается для реализации этого плана, составляет 30 миллиардов евро. Это будут двусторонние кредиты, поэтому они не потребуют одобрения Европейского Союза, пишет издание.

Ожидается, что Будапешт или любая другая страна ЕС могут ветировать заем для Украины в размере 90 миллиардов, несмотря на то, что уже пошли на это еще в декабре 2025 года. Один из законопроектов диктует условие, что подобные займы требуют одобрения всех стран, входящих в Союз.

"Мы не впервые сталкиваемся с подобными трудностями с Венгрией. Мы выполним этот заем так или иначе", — заверил издание комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис.

К тому же министр финансов Нидерландов Элко Хейнен сообщил о намерениях предоставления правительством страны 3,5 миллиарда евро в год, что произойдет в формате двусторонней поддержки до 2029 года.

Стоит напомнить, что 10 марта в Politico писали, что Украине хватит денег до мая, пока Орбан блокирует кредит на 90 миллиардов евро.

Также 10 марта венгерские СМИ сообщили, что Орбан подписал указ о блокировании средств украинского "Ощадбанка".