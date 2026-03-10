Орбан подписал указ об аресте украинских средств "Ощадбанка"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписал указ, которым арестовываются средства, которые были изъяты у украинских инкассаторов "Ощадбанка".

Средства будут храниться в Венгрии под арестом до 60 дней. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте "Венгерского вестника".

В общем Венгрия изъяла 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограмм золота.

В документе говорится, что арест необходим для того, чтобы налоговые органы успели расследовать происхождение, назначение, цель использования средств, а также правовые основания для транспортировки по территории Венгрии.

Ранее Фокус сообщал, что лидер правящей партии Венгрии "Фидес" Мате Кочиш подал в парламент законопроект, который предусматривает сохранение под арестом изъятых украинских активов.

В ответ глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Венгрия "погружается в спираль беззакония".

"После кражи денег украинского государственного банка они теперь выдвигают законопроект, чтобы "легализовать" незаконный захват. Это фактическое признание того, что действия Венгрии не имеют никаких правовых оснований. Они лишь добавляют беззаконие к беззаконию", — написал он.

Задержание инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии: что об этом известно

Напомним, что 5 марта власти Венгрии безосновательно задержали два автомобиля инкассаторской службы "Ощадбанка", которые перевозили 7 сотрудников бригады и ценности на сумму более 75 млн долларов и 9 кг золота.

Позже стало известно, что их задержали по подозрению в попытке незаконно перевезти крупные суммы денег и золото в Украину. По данным следствия, организацией перевозки руководил бывший генерал украинской спецслужбы, а вместе с ним задержали еще шестерых украинцев и два бронированных инкассаторских автомобиля, якобы задействованных для транспортировки денег и золота.

Зато в "Ощадбанке" объяснили, что для задержания их работников не было никаких юридических оснований. По словам пресс-службы инкассаторские машины осуществляли плановую международную перевозку, а подобные рейсы выполняются регулярно — примерно раз в неделю.

6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига на Х заявил, что семеро граждан Украины, которых удерживали в Венгрии, пересекли государственную границу и находятся в безопасности.

Также Фокус писал, что Венгрия, несмотря на возвращение инкассаторов, не отдала обратно и продолжает незаконно удерживать захваченные автомобили и ценности.