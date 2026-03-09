Арест денег и золота "Ощадбанка": партия Орбана подала законопроект

Лидер правящей партии Венгрии "Фидес" Мате Кочиш подал в парламент законопроект. Он предусматривает сохранение под арестом изъятых активов "Ощадбанка" Украины.

Этот законопроект будет обсуждаться парламентом в чрезвычайном порядке, о чем стало известно во время открытой части заседания Комитета национальной безопасности Венгрии в понедельник, сообщает Telex 9 марта.

Обосновывая предложение, Кочиш отметил, что многие вещи до сих пор непонятны по делу "печально известного украинского золотого конвоя". Предложение касается "необычного количества" наличности и золота, перевозившихся через Венгрию. Кочиш предложил считать арестованные на прошлой неделе активы изъятыми до завершения процедуры, инициированной Национальной налоговой и таможенной администрацией Венгрии (NAV).

Член комитета от партии "Фидес" отметил, что власти расследуют, как назначение и использование перевозимых активов влияют на национальную безопасность. Он заявил, что способ транспортировки и личность лиц, которые это делали, могут представлять угрозу национальной безопасности Венгрии.

Предложение было обсуждено депутатами. Жолт Молнар от MSZP возразил, почему Мате Кочиш приурочил представление предложения к выборам, и почему он подал его так быстро. Председатель комитета от партии "Йоббик" Золтан Сас также возразил против того, что предложение было внесено так быстро, поэтому не было времени ознакомиться с ним подробно. Однако они также согласились, что этот вопрос может представлять угрозу национальной безопасности Венгрии.

Мате Кочиш коротко ответил на их беспокойство, извинившись за то, что подал предложение в такой короткий срок. По его словам, парламент будет собираться только в понедельник и вторник перед выборами, поэтому решение по предложению должно быть принято срочно.

Комитет проголосовал четырьмя голосами "за" предложение Кочиша. При этом Золтан Сас из партии "Йоббик" и Жолт Молнар из партии "MSZP" воздержались. Члены комитета также проголосовали таким же образом за рекомендацию комитета рекомендовать правительству страны обсудить это предложение в исключительном порядке.

Напомним, что в Министерстве иностранных дел Украины сообщили дополнительные подробности задержания инкассаторов "Ощадбанка" на территории Венгрии. Правоохранители использовали бронетранспортер и были вооружены пулеметами и гранатометами. Инкассаторы, которые имели статус свидетелей, находились в наручниках 28 часов и в течение этого времени их перевозили с завязанными глазами. Кроме того, венгерские правоохранители изъяли у граждан Украины личные вещи, в частности мобильные телефоны, и значительную часть этих вещей до сих пор не вернули.

Ранее мы также информировали, что после возвращения семи инкассаторов Венгрия все еще удерживает транспорт и ценности, изъятые во время инцидента. По данным банка, венгерская сторона не вернула два инкассаторских автомобиля и активы на значительные суммы. Речь идет о примерно 40 миллионах долларов США, 35 миллионах евро и 9 килограммах банковского золота. Соответствующее заявление обнародовал "Ощадбанк", отметив требование немедленно вернуть изъятое имущество.