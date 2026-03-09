Украинских инкассаторов перевозили с завязанными глазами: 28 часов держали в наручниках, — МИД

В украинском МИД сообщили новые детали задержания инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии. Там отметили, что правоохранители задействовали бронетранспортер, а бойцы Антитеррористического центра были вооружены пулеметами и гранатометами.

При этом груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими европейскими таможенными процедурами, подчеркнули в заявлении МИД.

При этом украинские дипломаты обвинили венгерскую сторону в нарушении Европейской конвенции по правам человека и Венской конвенции о консульских сношениях. Так, инкассаторы, которые имели статус свидетелей, удерживались в наручниках 28 часов. При этом все время их перевозили с завязанными глазами.

Кроме того, венгерские правоохранители изъяли у украинцев личные вещи, в частности мобильные телефоны. Сейчас большинство личных вещей не было возвращено.

"При ухудшении состояния здоровья одного из задержанных, который является лицом с инвалидностью и требует специального режима питания и регулярного приема лекарств, медицинская помощь была оказана только после того, как он потерял сознание. При этом больному сахарным диабетом насильно вкололи препарат, после которого у гражданина резко поднялся уровень сахара в крови и началась гипертония, и его вынуждены были доставить в госпиталь", — отметили в МИД.

Также венгерская сторона обвинена в том, что они оказывали психологическое и физическое давление на задержанных людей. Так, с ними общались на русском языке.

Отдельно в МИД отметили, что решение Венгрии депортировать украинцев, которые имели статус свидетелей, выглядит как наказание за то, что инкассаторы не предоставили нужные венгерской стороне показания.

"Напоминаем также о требовании немедленно вернуть похищенный автотранспорт украинского государственного банка, и перевозимые ценности. Подчеркиваем неприемлемость таких произвольных действий, которые могут приравниваться к захвату заложников и похищению имущества. Настаиваем на необходимости решительной реакции на европейском уровне на этот государственный бандитизм", — отметили в МИД.

Похищение работников "Ощадбанка" в Венгрии — что известно

Ночью 6 марта стало известно, что власти Венгрии безосновательно задержали два автомобиля инкассаторской службы "Ощадбанка", которые сопровождались 7 сотрудниками бригады инкассации.

Фокус проанализировал, что стоит за задержанием украинских инкассаторов Ощадбанка в Будапеште.

В то же время местные СМИ заявили, что среди задержанных есть бывший генерал украинской разведки и еще шестеро украинцев. Их якобы подозревают в попытке незаконно перевезти крупные суммы денег и золото в Украину. По данным венгерских правоохранителей, речь идет о 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.

Впоследствии Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии открыла уголовное производство после захвата двух инкассаторских машин "Ощадбанка" и семи граждан Украины, которые их сопровождали.

Также стало известно, что задержанных в Венгрии инкассаторов "Ощадбанка" депортировали. По версии венгерской полиции, управление перевозкой денег и золота через Венгрию якобы курировал бывший генерал Вооруженных сил Украины, его заместитель — бывший майор ВВС Украины, а их работе помогали лица с военным опытом.