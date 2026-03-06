Задержанных в Венгрии инкассаторов "Ощадбанка" депортировали, — Index

Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии установила личности семи граждан Украины, арестованных в связи с перевозкой денег и золота через Венгрию. Все они были высланы из страны.

Управление перевозкой денег и золота через Венгрию якобы курировал бывший генерал Вооруженных сил Украины, его заместитель – бывший майор ВВС Украины, а их работе помогали лица с военным опытом, сообщает Index со ссылкой на заявление Правительственного информационного центра.

С учетом этих обстоятельств они были высланы из Венгрии в пятницу, 6 марта.

Правительство требует от Украины немедленного ответа и объяснений относительно поставок наличных денег в Венгрию, поскольку, по словам министра иностранных дел и торговли Петера Сийярто, "вполне справедливо возникает вопрос, не являются ли это деньгами украинской военной мафии".

Министр добавил, что с января украинцы перевезли через Венгрию в общей сложности $900 миллионов и 420 миллионов евро наличными, а также 146 килограммов золотых слитков.

"Если это действительно была транзакция между банками, почему она не была осуществлена ​​банковским переводом? Зачем перемещать такие огромные суммы наличных денег через нашу страну? По данным Национального налогового и таможенного управления, последнюю партию сопровождал бывший генерал украинской разведки. Пока Киев не предоставит четких объяснений происхождения и назначения средств, венгерские власти проведут тщательное расследование", — заявил он.

В свою очередь 6 марта "Ощадбанк" проинформировал, что семь его сотрудников, сопровождавших безосновательно задержанные в Венгрии инкассаторские машины, незаконно содержатся в одном из правоохранительных органов Венгрии:

"Все сотрудники службы инкассации, незаконно задержанные в Венгрии, имеют длительный опыт работы в "Ощадбанке": от 3-4 лет до 17-21 года. Ценности, находившиеся в угнанных автомобилях, принадлежат государственному "Ощадбанку". Это средства, доверенные банку гражданами и бизнесом Украины. Они транспортировались из Австрии для дальнейшего использования в обращении и насыщении наличного рынка Украины".

Министр иностранных дел Украины заявил в пятницу, что Украина оставляет за собой право инициировать санкции против причастных к захвату украинцев в Венгрии и созывает иностранный дипкорпус

По его словам, политические заявления венгерских чиновников сегодня утром свидетельствуют, что задержание семи граждан Украины в Будапеште было частью шантажа и избирательной кампании Венгрии.

"Мы не будем терпеть этот муниципальный бандитизм. Все, кто ответственен за захват и содержание наших граждан в заложниках, будут привлечены к ответственности. Мы оставляем за собой право принять соответствующие меры, включая введение санкций и других ограничительных мер", — заверил дипломат.

