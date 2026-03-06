Задержанных в Венгрии инкассаторов "Ощадбанка" депортировали, — Index
Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии установила личности семи граждан Украины, арестованных в связи с перевозкой денег и золота через Венгрию. Все они были высланы из страны.
Управление перевозкой денег и золота через Венгрию якобы курировал бывший генерал Вооруженных сил Украины, его заместитель – бывший майор ВВС Украины, а их работе помогали лица с военным опытом, сообщает Index со ссылкой на заявление Правительственного информационного центра.
С учетом этих обстоятельств они были высланы из Венгрии в пятницу, 6 марта.
Правительство требует от Украины немедленного ответа и объяснений относительно поставок наличных денег в Венгрию, поскольку, по словам министра иностранных дел и торговли Петера Сийярто, "вполне справедливо возникает вопрос, не являются ли это деньгами украинской военной мафии".
Министр добавил, что с января украинцы перевезли через Венгрию в общей сложности $900 миллионов и 420 миллионов евро наличными, а также 146 килограммов золотых слитков.
"Если это действительно была транзакция между банками, почему она не была осуществлена банковским переводом? Зачем перемещать такие огромные суммы наличных денег через нашу страну? По данным Национального налогового и таможенного управления, последнюю партию сопровождал бывший генерал украинской разведки. Пока Киев не предоставит четких объяснений происхождения и назначения средств, венгерские власти проведут тщательное расследование", — заявил он.
В свою очередь 6 марта "Ощадбанк" проинформировал, что семь его сотрудников, сопровождавших безосновательно задержанные в Венгрии инкассаторские машины, незаконно содержатся в одном из правоохранительных органов Венгрии:
"Все сотрудники службы инкассации, незаконно задержанные в Венгрии, имеют длительный опыт работы в "Ощадбанке": от 3-4 лет до 17-21 года. Ценности, находившиеся в угнанных автомобилях, принадлежат государственному "Ощадбанку". Это средства, доверенные банку гражданами и бизнесом Украины. Они транспортировались из Австрии для дальнейшего использования в обращении и насыщении наличного рынка Украины".
Министр иностранных дел Украины заявил в пятницу, что Украина оставляет за собой право инициировать санкции против причастных к захвату украинцев в Венгрии и созывает иностранный дипкорпус
По его словам, политические заявления венгерских чиновников сегодня утром свидетельствуют, что задержание семи граждан Украины в Будапеште было частью шантажа и избирательной кампании Венгрии.
"Мы не будем терпеть этот муниципальный бандитизм. Все, кто ответственен за захват и содержание наших граждан в заложниках, будут привлечены к ответственности. Мы оставляем за собой право принять соответствующие меры, включая введение санкций и других ограничительных мер", — заверил дипломат.
Напомним, что известно о задержании инкассаторов в Венгрии.
Также сообщалось, что 5 марта Владимир Зеленский "пригрозил" дать ВСУ адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.