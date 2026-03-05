"Пусть с ним пообщаются": Зеленский "пригрозил" дать ВСУ адрес Орбана, — СМИ (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможное блокирование финансовой поддержки Украины со стороны Европейского Союза. Речь идет о займе в 90 миллиардов евро. По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Будапешт может его заблокировать.

Во время брифинга после правительственного совещания Зеленский резко отреагировал на такую позицию и заявил, что украинские военные могут лично объяснить венгерскому премьеру важность этой помощи. Об этом глава государства высказался на брифинге по итогам рабочего совещания президента и правительства. Как сообщил УНИАН, речь идет именно о Викторе Орбане.

Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочее совещание вместе с премьер-министром Юлией Свириденко и членами Кабинета Министров. Во время встречи участники обсудили результаты работы правительства и ключевые приоритеты дальнейшей деятельности.

Зеленский пригрозил дать ВСУ номер "лица", блокирующего займ для Украины. На видео с 3:26.

После завершения совещания состоялся брифинг с участием представителей правительства. На котором глава государства прокомментировал ситуацию с возможной задержкой финансовой помощи Украине от Европейского Союза.

"Надеемся, что одно лицо в Евросоюзе не будет блокировать 90 миллиардов или первый транш из 90 миллиардов и у украинских воинов будет оружие. Иначе дадим адрес этого лица нашим Вооруженным силам, ребятам нашим. Пусть они ему звонят и с ним общаются на своем языке", — заявил Зеленский.

Его слова были адресованы премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который ранее заявил о намерении блокировать важную для Украины поддержку со стороны Европейского Союза.

По словам Президента, Украина уже сообщила Европейскому Союзу дату, когда будут готовы технические решения, которых ожидали в Брюсселе. Теперь этот вопрос должны рассмотреть на заседании Европейского совета 19 марта, и Киев надеется на положительный результат.

Напомним, что Европейский Союз рассматривает возможность предоставить Украине финансовую помощь для восстановления нефтепроводного комплекса "Дружба". По словам Виктора Орбана, Венгрия не согласится на предоставление помощи Киеву, пока не будет восстановлена транспортировка нефти через "Дружбу"

Ранее мы также информировали, что Европейский Союз призвал администрацию Владимира Зеленского допустить представителей блока к осмотру нефтепровода "Дружба". Из-за него Виктор Орбан блокирует программу финансовой поддержки Европейского Союза для Украины на сумму 90 миллиардов евро.