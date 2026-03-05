"Нехай з ним поспілкуються": Зеленський "пригрозив" дати ЗСУ адресу Орбана, — ЗМІ (відео)

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливе блокування фінансової підтримки України з боку Європейського Союзу. Йдеться про позику в 90 мільярдів євро. За словами прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, Будапешт може її заблокувати.

Під час брифінгу після урядової наради Зеленський різко відреагував на таку позицію і заявив, що українські військові можуть особисто пояснити угорському прем’єру важливість цієї допомоги. Про це глава держави висловився на брифінгу за підсумками робочої наради президента та уряду. Як повідомив УНІАН, мова йде саме про Віктора Орбана.

Президент України Володимир Зеленський провів робочу нараду разом із прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко та членами Кабінету Міністрів. Під час зустрічі учасники обговорили результати роботи уряду та ключові пріоритети подальшої діяльності.

Зеленський пригрозив дати ЗСУ номер "особи", що блокує позику для України. На відео з 3:26.

Після завершення наради відбувся брифінг за участі представників уряду. На якому глава держави прокоментував ситуацію з можливою затримкою фінансової допомоги Україні від Європейського Союзу.

Відео дня

"Надіємось, що одна особа в Євросоюзі не буде блокувати 90 мільярдів або перший транш з 90 мільярдів і у українських воїнів буде зброя. Інакше дамо адресу цієї особи нашим Збройним силам, хлопцям нашим. Нехай вони йому дзвонять і з ним спілкуються своєю мовою", — заявив Зеленський.

Його слова були адресовані прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, який раніше заявив про намір блокувати важливу для України підтримку з боку Європейського Союзу.

За словами Президента, Україна вже повідомила Європейському Союзу дату, коли будуть готові технічні рішення, на які очікували в Брюсселі. Тепер це питання мають розглянути на засіданні Європейської ради 19 березня, і Київ сподівається на позитивний результат.

Нагадаємо, що Європейський Союз розглядає можливість надати Україні фінансову допомогу для відновлення нафтопровідного комплексу "Дружба". За словами Віктора Орбана, Угорщина не погодиться на надання допомоги Києву, доки не буде відновлено транспортування нафти через Дружбу"

Раніше ми також інформували, що Європейський Союз закликав адміністрацію Володимира Зеленського допустити представників блоку до огляду нафтопроводу "Дружба". Через нього Віктор Орбан блокує програму фінансової підтримки Європейського Союзу для України на суму 90 мільярдів євро.