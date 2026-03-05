Чи зніме Орбан блокування: ЄС хоче дати Україні гроші на ремонт "Дружби"

Європейський Союз розглядає можливість фінансової підтримки України для відновлення нафтопровідного комплексу "Дружба". Водночас Європейська комісія планує направити спеціальну місію. Вона має перевірити масштаб пошкоджень інфраструктури та оцінити необхідні ремонтні роботи.

Європейський Союз може надати Україні фінансову допомогу для ремонту нафтопроводу "Дружба". Водночас Європейська комісія веде переговори з Києвом щодо направлення спеціальної місії на цей об'єкт. Вона повинна перевірити рівень пошкоджень "Дружби", повідомляє інформаційне агентство Bloomberg у четвер, 5 березня.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що погодиться з висновками місії. Угорщина та Словаччина блокують фінансову підтримку Києва з боку ЄС та санкції проти Росії, доки не відновляться постачання газопроводом. Орбан заявив, що блокуватиме важливу для України підтримку, доки транспортування нафти "Дружбою" не буде відновлено. Ця підтримка включає в себе позику ЄС сумою в 90 мільярдів євро. Словаччина припинила екстрене постачання електроенергії України.

Європейська комісія, виконавчий орган блоку, може надати бюджетну допомогу яку Україні. ЄС також готовий надати експертну допомогу щодо стану нафтопроводу: обговорення цієї пропозіції наразі тривають.

Росія атакувала об'єкт у січні, спричинивши пожежу в резервуарі для зберігання, яку гасили 10 днів. Вона пошкодила обладнання, силові кабелі, трансформатори та систему виявлення витоків, повідомив Bloomberg головний виконавчий директор української державної енергетичної компанії "Нафтогаз" Сергій Корецький.

З огляду на масштаби руйнувань, Київ ще не зміг надати терміни проведення ремонтних робіт. Угорщина та Словаччина звинуватили Україну у припиненні поставок нафти, водночас ставлячи під сумнів масштаби збитків від руйнування "Дружби". Ці країни не визнали факту січневої російської атаки. Дві країни, які підтримують тісні зв'язки з Кремлем, також заблокували останній раунд санкцій ЄС проти Москви.

Кілька європейських столиць звинуватили Будапешт у порушенні своєї обіцянки дозволити Україні отримати кредит. Угорщина також відмовилася розглядати альтернативи російському енергопостачанну, наприклад – поставки з Хорватії, стверджуючи, що російська нафта дешевша. Посли ЄС обговорили це питання на зустрічі в середу.

Нафтопровід "Дружба" зазнав ударів майже два десятки разів з початку повномасштабної війни Росії проти України. Ремонтні роботи часто проводилися під російськими атаками, що наражало на небезпеку працівників, і Москва, ймовірно, знову атакуватиме трубопровід після його ремонту, повідомили джерела Bloomberg.

Нагадаємо, що Європейський Союз закликав адміністрацію Президента України Володимира Зеленського допустити представників блоку до огляду пошкодженого нафтопроводу "Дружба". Через цей трубопровід російська нафта постачається до країн Європи. Тому у Брюсселі наполягають на можливості перевірити стан інфраструктури після пошкоджень.

Раніше ми також інформували, що частина української нафти експортувалася до держав Європейського Союзу через "Дружбу" разом із значно більшими обсягами російської сировини. Поставки були зупинені після російського удару по насосних станціях на заході України, який стався 27 січня.