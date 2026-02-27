"Дружба" качала не лише російську, а й українську нафту, — Reuters

Частина української нафти експортувалася до країн ЄС через нафтопровід "Дружба", разом із значно більшими обсягами російської сировини. Поставки були призупинені після російського удару по насосних станціях на заході України.

Поставки нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом, який в основному експлуатується Росією, були призупинені з 27 січня після того, як Росія атакувала насосні установки на заході України, повідомляє інформаційне агентство Reuters. Це викликало та зусилля Угорщини заблокувати нові санкції ЄС проти Росії.

Раніше про використання нафтопроводу "Дружба" для експорту української нафти до членів ЄС, Угорщини та Словаччини, не повідомлялося. Призупинення позбавляє Україну джерела експортних доходів та фінансування, необхідного для стримування дефіциту бюджету. Це може змусити Київ припинити видобуток нафти, якщо ситуація продовжиться.

Міністерство енергетики України не відповіло на запит Reuters про коментар. З моменту повномасштабного російського вторгнення буда засекречена вся інформація про переробку та експорт нафти. У 2021 році Україна видобула близько 1,7 мільйона тонн нафти. Вона також імпортувала значні обсяги, які перероблялися на Кременчуцькому нафтопереробному заводі, потужність якого становить 19 мільйонів метричних тонн на рік, а також на кількох менших заводах.

На початку війни у ​​лютому 2022 року Росія почала атакувати українські нафтопереробні заводи. За словами джерел Reuters, фактичне знищення останніх нафтопереробних потужностей України в середині 2025 року змусило трейдерів збільшити імпорт палива та створило дилему щодо того, що робити з видобутком нафти в Україні.

Не маючи власних переробних потужностей, Україна була змушена експортувати нафту, і "Дружба" була єдиним доступним маршрутом. Ділянка трубопровідної мережі в Україні належить Фонду державного майна. Агентство Reuters не змогло визначити поточний рівень видобутку нафти в Україні. Але українські ЗМІ повідомляли, що у 2024 році найбільша українська нафтова компанія "Укрнафта" видобула 1,4 мільйона тонн нафти.

Український видобуток нафти

До атаки Росії, Україна щомісяця закачувала близько 40 000 метричних тонн нафти в нафтопровод "Дружба". Друге джерело в галузі повідомило, що Україна протягом кількох місяців до російського нападу в січні закачувала сиру нафту в трубопровід у Бродах, на заході країни, для постачання до Європи. Президент України Володимир Зеленський заявив у середу, що ця ділянка трубопроводу також зазнала нападів під час війни. Нафта, що постачається трубопроводом, переробляється на нафтопереробних заводах угорської багатонаціональної нафтової компанії MOL.

У той час як інші країни ЄС припинили використання російської нафти, Угорщина та Словаччина зберегли свою залежність від неї та звинуватили Україну у навмисному продовженні перебоїв у роботі трубопроводу.

Нафта російського походження традиційно становила основну частину нафти, що транспортувалася до Центральної Європи південною гілкою нафтопроводу "Дружба". Однак Брюссель планує 15 квітня подати законодавчу пропозицію щодо постійної заборони імпорту російської нафти.

Нагадаємо, що Хорватія заявила про готовність забезпечити транспортування нафти до Угорщини та Словаччини через свій трубопровід Adria у разі перебоїв із "Дружбою". Прем’єр-міністр Андрей Пленкович повідомив, що Загреб уже веде консультації з Будапештом і Братиславою за участі Європейської комісії.

Раніше ми також інформували, що в МЗС України спростували заяви глави МЗС Угорщини про нібито готовність Києва відновити роботу "Дружби" в обмін на "гроші та зброю". Речник МЗС Георгій Тихий заявив журналістам, що Петер Сіярто свідомо поширив неправдиві тези та перекрутив зміст розмови українських дипломатів із тимчасовим повіреним Угорщини.