"Дружба" качала не только российскую, но и украинскую нефть, — Reuters

Часть украинской нефти экспортировалась в страны ЕС через нефтепровод "Дружба", вместе со значительно большими объемами российского сырья. Поставки были приостановлены после российского удара по насосным станциям на западе Украины.

Поставки нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу, который в основном эксплуатируется Россией, были приостановлены с 27 января после того, как Россия атаковала насосные установки на западе Украины, сообщает информационное агентство Reuters. Это вызвало и усилия Венгрии заблокировать новые санкции ЕС против России.

Ранее об использовании нефтепровода "Дружба" для экспорта украинской нефти к членам ЕС, Венгрии и Словакии, не сообщалось. Приостановление лишает Украину источника экспортных доходов и финансирования, необходимого для сдерживания дефицита бюджета. Это может заставить Киев прекратить добычу нефти, если ситуация продолжится.

Министерство энергетики Украины не ответило на запрос Reuters о комментарии. С момента полномасштабного российского вторжения буда засекречена вся информация о переработке и экспорте нефти. В 2021 году Украина добыла около 1,7 миллиона тонн нефти. Она также импортировала значительные объемы, которые перерабатывались на Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе, мощность которого составляет 19 миллионов метрических тонн в год, а также на нескольких меньших заводах.

В начале войны в феврале 2022 года Россия начала атаковать украинские нефтеперерабатывающие заводы. По словам источников Reuters, фактическое уничтожение последних нефтеперерабатывающих мощностей Украины в середине 2025 года заставило трейдеров увеличить импорт топлива и создало дилемму относительно того, что делать с добычей нефти в Украине.

Не имея собственных перерабатывающих мощностей, Украина была вынуждена экспортировать нефть, и "Дружба" была единственным доступным маршрутом. Участок трубопроводной сети в Украине принадлежит Фонду государственного имущества. Агентство Reuters не смогло определить текущий уровень добычи нефти в Украине. Но украинские СМИ сообщали, что в 2024 году крупнейшая украинская нефтяная компания "Укрнафта" добыла 1,4 миллиона тонн нефти.

Украинская добыча нефти в Украине

До атаки России, Украина ежемесячно закачивала около 40 000 метрических тонн нефти в нефтепровод "Дружба". Второй источник в отрасли сообщил, что Украина в течение нескольких месяцев до российского нападения в январе закачивала сырую нефть в трубопровод в Бродах, на западе страны, для поставок в Европу. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в среду, что этот участок трубопровода также подвергся нападениям во время войны. Нефть, поставляемая по трубопроводу, перерабатывается на нефтеперерабатывающих заводах венгерской многонациональной нефтяной компании MOL.

В то время как другие страны ЕС прекратили использование российской нефти, Венгрия и Словакия сохранили свою зависимость от нее и обвинили Украину в умышленном продолжении перебоев в работе трубопровода.

Нефть российского происхождения традиционно составляла основную часть нефти, которая транспортировалась в Центральную Европу по южной ветке нефтепровода "Дружба". Однако Брюссель планирует 15 апреля подать законодательное предложение о постоянном запрете импорта российской нефти.

Напомним, что Хорватия заявила о готовности обеспечить транспортировку нефти в Венгрию и Словакию через свой трубопровод Adria в случае перебоев с "Дружбой". Премьер-министр Андрей Пленкович сообщил, что Загреб уже ведет консультации с Будапештом и Братиславой при участии Европейской комиссии.

Ранее мы также информировали, что в МИД Украины опровергли заявления главы МИД Венгрии о якобы готовности Киева возобновить работу "Дружбы" в обмен на "деньги и оружие". Представитель МИД Георгий Тихий заявил журналистам, что Петер Сийярто сознательно распространил ложные тезисы и исказил содержание разговора украинских дипломатов с временным поверенным Венгрии.