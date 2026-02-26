В МИД опровергли заявление о политическом решении блокировать "Дружбу": Украина готова помочь

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на слова главы МИД Венгрии о том, что Киев якобы подтвердил, что готов возобновить работу нефтепровода "Дружба" в обмен на "деньги и оружие".

Представитель МИД Украины Георгий Тихий в комментарии журналистам отметил, что Сийярто умышленно распространил фейковые тезисы. Поэтому он исказил суть своего разговора украинских дипломатов с временным поверенным Венгрии. Об этом Тихий сказал в комментарии журналистам, сообщило "УП".

"На встречах в МИД с украинской стороны не было никаких сигналов в частности о том, что "возобновление поставок нефти в направлении Венгрии через нефтепровод Дружба заблокировано по политическим причинам". Предметом были заявления премьер-министра Орбана относительно потенциальных угроз критической энергетической инфраструктуре Венгрии", — заявил Тихий.

Відео дня

В то же время он подчеркнул, что Украина готова помогать Венгрии с защитой энергообъектов.

Ранее Петер Сийярто в очередной раз заявил, что Украина якобы удерживает нефтепровод "Дружба" закрытым по политическим мотивам и не возобновляет поставки нефти в Венгрию. По его словам, украинские дипломаты подтвердили это венгерским коллегам.

Перед этим Виктор Орбан в открытом письме подчеркнул, что у Владимира Зеленского "антивенгерская" политика и призвал возобновить работу нефтепровода "Дружба".

Также венгерский премьер дал приказ разместить войска возле ряда энергообъектов из-за угрозы со стороны Украины.

Этому предшествовало заявление Зеленского о том, что российская нефть, не поступающая в Венгрию через нефтепровод "Дружба", является следствием российской атаки. Поэтому Орбан должен обратиться к Путину, а не к Украине.

23 февраля глава МИД Будапешта Петер Сийярто заявил о том, что прекращение поставок российской нефти через нефтепровод "Дружба" является исключительно политическим решением Украины. Он обвинил Киев в якобы желании вмешаться в предстоящие выборы в Венгрии.

Перед этим посол Венгрии в Евросоюзе наложил вето на решение ЕС о выделении Украине кредита в 90 млрд евро. Сийярто пояснил, что Венгрия разблокирует предоставление кредита только после того, как Украина возобновит поставки российской нефти в Венгрию.

В то же время в Евросоюзе уже нашли способ предоставить Украине кредит в 90 миллиардов евро даже несмотря на вето Венгрии. Для этого планируют рассмотреть вариант с использованием замороженных российских активов.