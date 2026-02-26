"Не хотим платить больше": Орбан написал Зеленскому письмо с требованиями

Премьер-президент Венгрии заявил в открытом письме, что у Владимира Зеленского "антивенгерская" политика и призвал возобновить работу нефтепровода "Дружба".

Виктор Орбан обнародовал открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором обвинил Киев в попытках повлиять на выборы в Венгрии и навредить энергетической безопасности страны. В сообщении в соцсети X Виктор Орбан заявил, что в течение четырех лет Владимир Зеленский якобы пытается втянуть Венгрию в войну с Россией.

Фото: Скриншот

"В течение четырех лет Вы не можете принять позицию суверенного венгерского правительства и венгерского народа в отношении российско-украинской войны. В течение четырех лет Вы работаете над тем, чтобы втянуть Венгрию в войну между Вашей страной и Россией. За это время Вы получили поддержку Брюсселя и заручились поддержкой венгерской оппозиции", - заявляет Орбан.

Далее он утверждает, что сам Зеленский, "Брюссель и венгерская оппозиция координируют усилия по установлению проукраинского правительства в Венгрии".

"В последние дни Вы заблокировали нефтепровод "Дружба", который имеет решающее значение для энергоснабжения Венгрии. Ваши действия противоречат интересам Венгрии и ставят под угрозу надежное и доступное энергоснабжение венгерских семей. Поэтому я призываю Вас изменить свою антивенгерскую политику!" – заявил Орбан.

Он также сообщил, что венгерский народ, не несет ответственности за "ситуацию", в которой оказалась Украина: "Мы сочувствуем украинскому народу, но не хотим участвовать в войне. Мы не хотим финансировать военные действия и не хотим платить больше за энергоносители".

"Я призываю вас немедленно возобновить работу нефтепровода "Дружба" и воздержаться от дальнейших атак на энергетическую безопасность Венгрии. Больше уважения к Венгрии!" – резюмировал Орбан.

В Киеве на письмо Виктора Орбана пока не отреагировали.

Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что российская нефть не поступает в Венгрию через нефтепровод "Дружба" является следствием российской атаки. Поэтому Орбан должен обратиться к Путину, а не к Украине.

В конце января под российской атакой оказался нефтепровод "Дружба" в Львовской области, который используется для транспортировки российской нефти в Венгрию и Словакию. Эта атака стала первым ударом по участку нефтепровода на территории Украины.