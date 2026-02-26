"Не хочемо платити більше": Орбан написав Зеленському листа з вимогами

Прем'єр-президент Угорщини заявив у відкритому листі, що у Володимира Зеленського "антиугорська" політика і закликав відновити роботу нафтопроводу "Дружба".

Віктор Орбан оприлюднив відкритого листа президенту України Володимиру Зеленському, у якому звинуватив Київ у спробах вплинути на вибори в Угорщині та нашкодити енергетичній безпеці країни. У повідомленні в соцмережі X Віктор Орбан заявив, що протягом чотирьох років Володимир Зеленський нібито намагається втягнути Угорщину у війну з Росією.

Фото: Скриншот

"Протягом чотирьох років Ви не можете прийняти позицію суверенного угорського уряду та угорського народу щодо російсько-української війни. Протягом чотирьох років Ви працюєте над тим, щоб втягнути Угорщину у війну між Вашою країною і Росією. За цей час Ви отримали підтримку Брюсселя і заручилися підтримкою угорської опозиції", — заявляє Орбан.

Далі він стверджує, що сам Зеленський, "Брюссель і угорська опозиція координують зусилля зі встановлення проукраїнського уряду в Угорщині".

"Останніми днями Ви заблокували нафтопровід "Дружба", який має вирішальне значення для енергопостачання Угорщини. Ваші дії суперечать інтересам Угорщини і ставлять під загрозу надійне і доступне енергопостачання угорських сімей. Тому я закликаю Вас змінити свою антиугорську політику!" — заявив Орбан.

Він також повідомив, що угорський народ не несе відповідальності за "ситуацію", в якій опинилася Україна: "Ми співчуваємо українському народові, але не хочемо брати участь у війні. Ми не хочемо фінансувати військові дії і не хочемо платити більше за енергоносії".

"Я закликаю вас негайно відновити роботу нафтопроводу "Дружба" і утриматися від подальших атак на енергетичну безпеку Угорщини. Більше поваги до Угорщини!" — резюмував Орбан.

У Києві на лист Віктора Орбана поки що не відреагували.

Раніше Володимир Зеленський заявив про те, що російська нафта, яка не надходить до Угорщини через нафтопровід "Дружба", є наслідком російської атаки. Тому Орбан має звернутися до Путіна, а не до України.

Наприкінці січня під російською атакою опинився нафтопровід "Дружба" у Львівській області, який використовується для транспортування російської нафти до Угорщини та Словаччини. Ця атака стала першим ударом по ділянці нафтопроводу на території України.