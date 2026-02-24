Зеленский ответил Орбану относительно возобновления работы "Дружбы": обращайтесь к Путину

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что российская нефть не поступает в Венгрию через нефтепровод "Дружба" является следствием российской атаки. Поэтому венгерское правительство должно высказывать претензии к Кремлю.

При этом Зеленский считает, что вопрос выделения кредита Евросоюза не должен блокироваться из-за неработающего трубопровода. Об этом Зеленский заявил во время совместного брифинга с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Антониу Кошту.

Украинский президент посоветовал венгерскому премьеру Виктору Орбану обращаться к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой ввести энергетическое прекращение огня, что позволило бы восстановить поврежденную инфраструктуру.

"Прежде всего, трубопровод разрушила именно Россия. Поэтому, если хотят заблокировать финансовую поддержку, пусть блокируют России, потому что не Украина является причиной разрушения нефтепровода. Во-вторых, это уже не первые разрушения и уверен не последнее в исполнении россиян. У нас есть изображение, у нас есть практически все доказательства, спутниковые съемки, снимки партнеров — Россия уничтожила этот нефтепровод уже несколько раз", — заявил Зеленский

При этом президент напомнил, что РФ неоднократно била по различным трубопроводам на территории Украины.

Напомним, что 24 февраля Виктор Орбан заявил, что создание 800-тысячной украинской армии представляет опасность для его страны. По его мнению более безопасным вариантом для Европы является договориться с Россией.

23 февраля глава МИД Будапешта Петер Сийярто заявил о том, что прекращение поставок российской нефти через нефтепровод "Дружба" является исключительно политическим решением Украины. Он обвинил Киев в якобы желании вмешаться в предстоящие выборы в Венгрии.

Перед этим посол Венгрии в Евросоюзе наложил вето на решение ЕС о выделении Украине кредита в 90 млрд евро. Сийярто пояснил, что Венгрия разблокирует предоставление кредита только после того, как Украина возобновит поставки российской нефти в Венгрию.

В то же время в Евросоюзе уже нашли способ предоставить Украине кредит в 90 миллиардов евро даже несмотря на вето Венгрии. Для этого планируют рассмотреть вариант с использованием замороженных российских активов.

Российский обстрел нефтепровода "Дружба"

В конце января стало известно об атаке на инфраструктурный объект в Золочевском районе Львовской области. Официально власти не комментировали, что было поражено российскими дронами. Однако профильное издание Enkorr выяснило, что под атакой оказался нефтепровод "Дружба", который используется для транспортировки российской нефти в Венгрию и Словакию. Эта атака стала первым ударом по участку нефтепровода на территории Украины.