"Это опасно": Орбан боится 800-тысячной армии Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что создание 800-тысячной украинской армии представляет опасность для его страны. Он подчеркнул, что Будапешту выгоднее, чтобы Европа договорилась с россиянами, чем поддерживала вооружение Украины.

В день четвертой годовщины полномасштабной агрессии России против Украины глава венгерского правительства высказался в соцсети X против дальнейшего усиления украинского войска. Венгерский премьер подчеркнул, что в интересах его государства — избежать создания крупных армий, против которых Будапешту было бы сложно обороняться.

"Требование Украины: Европа финансирует 800-тысячную армию под украинским командованием. Это опасно. Европа не должна финансировать масштабное наращивание военной силы на своих границах. Этот путь ведет к гонке вооружений, росту расходов для семей и росту опасности. Приоритетом Венгрии является сдержанность, стабильность и мир. Война должна закончиться СЕЙЧАС", — отметил Орбан.

По его словам, Венгрии невыгодно иметь по соседству государство с таким численным войском.

В то же время в стране стартовала парламентская избирательная кампания: 21 февраля официально начался предвыборный период, а голосование запланировано на 12 апреля. Партия "Фидес" и сам Орбан впервые за долгое время могут проиграть. Одним из ключевых элементов кампании венгерского премьера стала жесткая риторика в отношении ЕС и Украины.

"Брюссельцы и Киев вмешиваются в выборы в Венгрии, потому что хотят, чтобы наше патриотическое правительство ушло, чтобы навязать свои планы. Они не могут отрезать нас от российской энергии, принудить Украину к вступлению в ЕС, заставить нас присылать деньги или втянуть нас в войну. Руки прочь! Будущее Венгрии должен решать исключительно венгерский народ!", — написал он в X.

По его словам, Венгрия испытывает давление и шантаж со стороны Брюсселя. В то же время Орбан также пишет об "украинских угрозах", которые, якобы, влияют на тот политический курс, который выберет Венгрия.

"Венгрия с самого начала была на стороне мира. По сравнению с этим президент Зеленский шантажирует и угрожает Венгрии сегодня, даже в знаковый день. Все это потому, что мы ... не даем денег Украине и потому, что не отвергаем дешевые российские энергоресурсы", — подчеркнул Орбан в Facebook.

Напомним, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении Будапешта заблокировать принятие 20-го пакета санкций ЕС против России. По его словам, Венгрия не поддержит их до тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию через нефтепровод "Ружба".

Ранее мы также информировали, что в МИД Украины отреагировали на заявления Виктора Орбана и премьер-министра Словакии Роберта Фицо относительно транзита российской нефти. Спикер МИД Георгий заявил, что попытки сохранить зависимость от российских энергоресурсов через шантаж напоминают "поведение наркоманов.