"Це небезпечно": Орбан боїться 800-тисячної армії України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що створення 800-тисячної української армії становить небезпеку для його країни. Він наголосив, що Будапешту вигідніше, аби Європа домовилася з росіянами, ніж підтримувала озброєння України.

У день четвертої річниці повномасштабної агресії Росії проти України глава угорського уряду висловився в соцмережі X проти подальшого посилення українського війська. Угорський прем'єр підкреслив, що в інтересах його держави – уникнути створення великих армій, проти яких Будапешту було б складно оборонятися.

"Вимога України: Європа фінансує 800-тисячну армію під українським командуванням. Це небезпечно. Європа не повинна фінансувати масштабне нарощування військової сили на своїх кордонах. Цей шлях веде до гонки озброєнь, зростання витрат для сімей та зростання небезпеки. Пріоритетом Угорщини є стриманість, стабільність і мир. Війна має закінчитися ЗАРАЗ", — зазначив Орбан.

За його словами, Угорщині невигідно мати по сусідству державу з таким чисельним військом.

Водночас у країні стартувала парламентська виборча кампанія: 21 лютого офіційно розпочався передвиборчий період, а голосування заплановане на 12 квітня. Партія "Фідес" і сам Орбан уперше за тривалий час можуть програти. Одним із ключових елементів кампанії угорського прем’єра стала жорстка риторика щодо ЄС та України.

"Брюссельці та Київ втручаються у вибори в Угорщині, бо хочуть, щоб наш патріотичний уряд пішов, аби нав'язати свої плани. Вони не можуть відрізати нас від російської енергії, примусити Україну до вступу до ЄС, змусити нас надсилати гроші чи втягнути нас у війну. Руки геть! Майбутнє Угорщини має вирішувати виключно угорський народ!", — написав він у X.

За його словами, Угорщина зазнає тиску та шантажу з боку Брюсселя. В той же час Орбан також пише про "українські загрози", які, нібито, впливають на той політичний курс, який обере Угорщина.

"Угорщина з самого початку була на боці світу. У порівнянні з цим президент Зеленський шантажує та загрожує Угорщині сьогодні, навіть у знаковий день. Все це тому, що ми … не даємо грошей Україні і тому, що не відкидаємо дешеві російські енергоресурси", — наголосив Орбан у Facebook.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про намір Будапешта заблокувати ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії. За його словами, Угорщина не підтримає їх доти, доки Україна не відновить транзит нафти до Угорщини та Словаччини через нафтопровід "ружба".

Раніше ми також інформували, що в МЗС України відреагували на заяви Віктора Орбана та прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо щодо транзиту російської нафти. Речник МЗС Георгій заявив, що спроби зберегти залежність від російських енергоресурсів через шантаж нагадують "поведінку наркоманів.