Угорщина блокуватиме 20 пакет антиросійських санкцій: в Орбана поставили умову

Міністр закордонних справ Угорщини Петр Сійярто заявив, що країна має намір блокувати ухвалення 20-го пакета антиросійських санкцій, який мають проголосувати завтра на засіданні Ради у закордонних справах ЄС.

Угорщина не підтримає санкції доти, доки Україна не відновить транзит нафти в Угорщину і Словаччину трубопроводом "Дружба", написав Сіярто в Х.

"Ми не дозволимо просуватися рішенням, важливим для Києва", — ідеться в публікації.

Останніми днями градус напруги між Угорщиною та Україною стає дедалі вищим через припинення транзиту російської нафти нафтопроводом дружба після того, як об'єкт у Львівській області обстріляли ЗС РФ 27 січня.

Минулого тижня в Орбана вже погрожували припинити експорт електроенергії та газу в Україну, якщо Київ не відновить постачання російської нафти в країну трубопроводом "Дружба".

Керівник апарату Орбана Гергей Гуляш заявив, що Будапешт координує свої дії зі Словаччиною.

Однак уже 22 лютого урядова енергетична Рада Угорщини на своєму засіданні вирішила відмовитися від раніше запланованих скасувань поставок електроенергії в Україну. У такий спосіб політики вирішили показати свою турботу про угорців, які проживають на Закарпатті.

18 лютого уряд Угорщини оголосив про призупинення поставок дизельного палива в Україну. У Будапешті пояснили це кроком для захисту власної енергетичної безпеки.

Не відстає і Словаччина. Прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо теж пригрозив Україні припиненням співпраці у сфері енергопостачання, якщо Україна до 23 лютого відновить постачання російської нафти до Словаччини.

Міністерство закордонних справ України 12 лютого заявляло, що постачання російської нафти, призначеної для Східної Європи і транзиту через українську частину нафтопроводу "Дружба", було припинено з 27 січня через російську атаку.

У МЗС також запевнили, що тримають у курсі Єврокомісію з приводу стану "Дружби", але водночас глави Угорщини та Словаччини поводяться, як "наркомани".