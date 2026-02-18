Угорщина призупинила постачання дизпалива в Україну: у чому причина

18 лютого уряд Угорщини ухвалив рішення призупинити постачання дизельного пального в Україну. Це пояснюють необхідністю забезпечити власну енергетичну безпеку.

Поставки не відновляться доти, доки не буде відновлено транзит нафти в Угорщину трубопроводом "Дружба", написав у Х міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

"Зеленський ухвалив рішення не відновлювати транзит нафти з політичних причин, навмисно ставлячи під загрозу енергопостачання Угорщини, в той час як ми відіграємо важливу роль в енергетичній безпеці України", — ідеться в повідомленні.

Політик стверджує, що значна частина імпорту газу, електроенергії та дизельного палива в Україну надходить через Угорщину або з Угорщини.

"Ми не можемо гарантувати енергетичну безпеку іншої країни, тоді як наші власні поставки перебувають під загрозою. Енергетичне співробітництво має бути взаємним і заснованим на повазі, а не на тиску", — наголосив він.

Сьогодні ж глава словацького уряду Роберт Фіцо натякнув, що Україна може залишитися без електроенергії зі Словаччини, якщо транзит російської нафти не буде відновлено.

Він стверджує, що нафтопровід, пошкоджений після атаки ЗС РФ по Бродах Львівської області, вже відремонтовано, але його нібито не запускають із політичних мотивів.

Нещодавно Угорщина звернулася до Хорватії з проханням дозволити транспортування російської нафти через Адріатичний трубопровід, оскільки ключовий маршрут через Україну залишається заблокованим. Сіярто повідомив, що його країна спільно з міністром економіки Словаччини Денисою Саковою надіслали відповідного листа уряду Хорватії в Загреб.

Спочатку Загреб відмовився від цієї пропозиції через солідарність із Києвом, але потім, пише LB, міністр економіки Хорватії Анте Шушняр заявив, що його держава готова сприяти забезпеченню енергетичної безпеки Угорщини та Словаччини через нафтопровід Adria, але закликав країни відмовитися від імпорту російської нафти.

Імпорт російської нафти заборонений у ЄС, проте Угорщина та Словаччина, які не мають виходу до моря, отримали виняток для трубопровідного транспорту. В Україну ці дві країни 2025 року поставили близько 629 500 тонн дизеля, що становить в українському імпорті дизпалива близько 9%, повідомляє Forbes Ukraine.

Експорт дизеля з цих країн в Україну здійснюється угорським концерном MOL, який контролює два заводи: один — в Угорщині, другий — у Словаччині.

Нагадаємо, Європа посилила тиск на російський нафтовий експорт, і цим вдарила по тіньовому флоту, через який Кремль обходить санкції. У грудні 2025 року в Росії зафіксували різке падіння видобутку сирої нафти, і цей показник виявився найнижчим за останні півтора року.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підколов Віктора Орбана на саміті в Давосі. Український лідер заявив, що "кожен Віктор, який живе на європейські гроші, намагаючись продати європейські інтереси, заслуговує запотиличника". Орбан у соцмережах відповів на це, що Зеленський "не може або не хоче покласти край війні".