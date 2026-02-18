"Ми можемо ухвалити рішення": Фіцо пригрозив Україні припинити постачання електроенергії

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо натякнув, що Словаччина може припинити постачання електроенергії в Україну.

Так він відреагував, дізнавшись, що нафтопровід "Дружба", яким Словаччина отримує нафту з Росії, нібито відремонтований, але президент України Володимир Зеленський не хоче дозволяти його транспортування, повідомляє Aktuality.sk

"Якщо Зеленському здається, що це не має жодної цінності, що це йому не потрібно, то ми можемо ухвалити рішення і відмовитися від співробітництва в галузі постачання електроенергії", — заявив політик.

Крім того, Фіцо хоче обговорити з Європейською комісією перебої в постачанні нафти через Україну. Раніше Словаччина та Угорщина намагалися налагодити поставки через Хорватію трубопроводом "Адріа", але Загреб відмовив, пославшись на солідарність з Києвом.

Зі свого боку енергетичний експерт Володимир Омельченко вважає, що у Фіцо немає повноважень, щоб перекрити постачання електрики. Свою думку він висловив у бесіді з "РБК-Україна":

"Зараз іде гібридна війна така, яку Росія розв'язала, щоб врятувати Орбана (прем'єр Угорщини, — прим. ред.). Орбан там має поганий рейтинг зараз, відстає його партія від опозиціонерів, і тому для Путіна вкрай важливо зберегти Орбана на своїй посаді".

Омельченко припускає, що задум кремлівського лідера зруйнувати нафтопровід "Дружба" припускав зупинку транзиту, унаслідок чого Угорщина і Словаччина знову почали звинувачувати Київ у зриві транзиту і в бажанні зруйнувати їхню енергетичну безпеку.

"Тобто це гібридна спецоперація Росії, яка має на меті, спочатку, значить, зберегти на посаді Орбана, і друге — це створити великі труднощі для імпорту електричної енергії до України, тому що це критичний, так би мовити, імпорт, на який Росія не спроможна", — наголосив він.

Експерт зазначив, що оскільки уряди обох країн підпорядковуються правилам Євросоюзу, нічого з вище згаданого вони самі зробити не зможуть.

Як повідомляє "Радіо Свобода", 17 лютого представниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен заявила журналістам, що Брюссель перебуває в контакті з Україною щодо пошкодженого з кінця січня нафтопроводу "Дружба".

Вона додала, що виконавча влада ЄС готова скликати координаційну групу в надзвичайних ситуаціях за участю відповідних сторін для обговорення альтернативних шляхів постачання палива.

Ітконен запевнила: "у короткостроковій перспективі немає ризиків для безпеки поставок в Угорщину і Словаччину", оскільки у них є 90-денні резервні запаси.

Російські військові вранці 27 січня атакували безпілотниками Львівську область. Під ударом опинився нафтопровід "Дружба", який використовується для транспортування російської нафти в Угорщину та Словаччину. Це була перша атака на цей нафтопровід на території України.

У ніч на 3 грудня 2025 року стався вибух на нафтопроводі "Дружба" в Російській Федерації. До підриву причетні агенти Головного управління розвідки Міністерства оборони України.