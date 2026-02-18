"Мы можем принять решение": Фицо пригрозил Украине прекратить поставки электроэнергии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намекнул, что Словакия может прекратить поставки электроэнергии в Украину.

Так он отреагировал, узнав, что нефтепровод "Дружба", по которому Словакия получает нефть из России, якобы отремонтирован, но президент Украины Владимир Зеленский не хочет разрешать его транспортировку, сообщает Aktuality.sk

"Если Зеленскому кажется, что это не имеет никакой ценности, что это ему не нужно, то мы можем принять решение и отказаться от сотрудничества в области поставок электроэнергии", — заявил политик.

Кроме того, Фицо хочет обсудить с Европейской комиссией перебои в поставках нефти через Украину. Ранее Словакия и Венгрия пытались наладить поставки через Хорватию по трубопроводу "Адриа", но Загреб отказал, сославшись на солидарность с Киевом.

Відео дня

В свою очередь энергетический эксперт Владимир Омельченко считает, что у Фицо нет полномочий, чтобы перекрыть поставки электричества. Свое мнение он выразил в беседе с "РБК-Украина":

"Сейчас идет гибридная война такая, которую Россия развязала, чтобы спасти Орбана (премьер Венгрии, — прим. ред.). Орбан там имеет плохой рейтинг сейчас, отстает его партия от оппозиционеров, и поэтому для Путина крайне важно сохранить Орбана на своем посту".

Омельченко предполагает, что замысел кремлевского лидера разрушить нефтепровод "Дружба" предполагал остановку транзита, в результате чего Венгрия и Словакия снова начали обвинять Киев в срыве транзита и в желании разрушить их энергетическую безопасность.

"То есть это гибридная спецоперация России, которая имеет целью, сначала, значит, сохранить на посту Орбана, и второе — это создать большие трудности для импорта электрической энергии в Украину, потому что это критический, так сказать, импорт, который Россия не способна", — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что поскольку правительства обеих стран подчиняются правилам Евросоюза, ничего из выше упомянутого они сами сделать не смогут.

Как сообщает "Радио Свобода", 17 февраля представительница Европейской комиссии Анна-Кайса Итконен заявила журналистам, что Брюссель находится в контакте с Украиной по поводу поврежденного с конца января нефтепровода "Дружба".

Она добавила, что исполнительная власть ЕС готова созвать координационную группу в чрезвычайных ситуациях с участием соответствующих сторон для обсуждения альтернативных путей поставок топлива.

Итконен заверила: "в краткосрочной перспективе нет рисков для безопасности поставок в Венгрию и Словакию", поскольку у них есть 90-дневные резервные запасы.

Российские военные утром 27 января атаковали беспилотниками Львовскую область. Под ударом оказался нефтепровод "Дружба", который используется для транспортировки российской нефти в Венгрию и Словакию. Это была первая атака на этот нефтепровод на территории Украины.

В ночь на 3 декабря 2025 года произошел взрыв на нефтепроводе "Дружба" в Российской Федерации. К подрыву причастны агенты Главного управления разведки Министерства обороны Украины.