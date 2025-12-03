В РФ вновь взорвали трубопровод "Дружба", по которому шла нефть в Европу, — СМИ (видео)

В ночь на 3 декабря произошел взрыв на нефтепроводе "Дружба" в Российской Федерации. К подрыву причастны агенты Главного управления разведки Министерства обороны Украины. На видео с места событий можно рассмотреть детали местности, в которой произошел инцидент.

ГУР подорвало участок нефтепровода "Дружба" на ветке "Таганрог-Липецк", рассказали анонимные источники медиа "РБК-Украина". Для диверсии использовали взрывчатку с дистанционным взрывателем.

Украинские разведчики напомнили, что трубопровод "Дружба" до сих пор поставляет нефть в "некоторые страны Европы". Место, в котором устроили диверсию, — ветка возле населенного пункта Казинские Выселки. Также уточняется, что для "лучшего горения" к взрывчатке добавили горючие смеси.

На официальных страницах ГУР Минобороны и украинского командования пока не комментировали инцидент с "Дружбой".

Взрыв в РФ — что известно о подрыве "Дружбы" 3 декабря

Казинские Выселки — село в Мичуринском районе Тамбовской области РФ, расположенное в 400 км от Украины. Если туда добрались диверсанты (а не действовали местные силы сопротивления), то им пришлось бы незаметно пройти три-четыре российские области (Курскую или Белгородскую, Воронежскую, Липецкую — если идти по прямой).

Взрыв в РФ — где точка подрыва "Дружбы" 3 декабря в Казинских Выселках

Через нефтепровод "Дружба" до сих пор поставляется ископаемое топливо в две страны ЕС, сообщили на портале Energyandcleanair. В отчете за октябрь 2025 года указано, что Венгрия заплатила 83 млн евро за сырую российскую трубопроводную нефть, а Словакия — 162 млн евро.

Ранее Фокус писал о предыдущих ударах по инфраструктуре нефтепровода "Дружба", которые состоялись в 2025 году. 18 августа удары подтвердил командующий СБС Роберт Бровди. Выяснилось, что состоялась атака дронов 14 полка СБС на подстанцию "Никольское" в Тамбовской области. Следующий инцидент произошел 28 августа: пострадала станция "Унеча" в Брянской области РФ. Как написал Бровди, нефтепровод приостановил качать нефть в Европу. После этого Венгрия ввела санкции против командующего СБС, который, по мнению премьера Виктора Орбана, лишил венгров горючего.

Еще одна атака произошла в марте: как написало Reuters, речь шла о взрывах на измерительной подстанции "Стальной конь" в Орловской области (впервые на подстанции было шумно в ноябре 2022 года).

Напоминаем, 2 декабря Фокус рассказал о статистике взрывов, пожаров, подрывов в РФ, которые аналитики InformNapalm зафиксировали с 2022 по ноябрь 2025 года. Выяснилось, что география, дальность, количество и характер ударов существенно отличается в 2025 году по сравнению со всеми предыдущими. Между тем утром 3 декабря стало известно о взрывах в Тамбовской и Воронежской областях РФ: видео показали, как выглядит "падение обломков" на нефтебазу.