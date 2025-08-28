Удар по нефтепроводу "Дружба": Венгрия ввела санкции против "Мадьяра"

Правительство Венгрии запретило въезд в страну и Шенгенскую зону командующему Сил беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди "Мадьяру", связанному с недавней атакой на нефтепровод "Дружба". Министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто охарактеризовал инцидент как серьезную угрозу энергетической безопасности и суверенитету Венгрии.

По сообщению со страницы министра в Facebook, последний удар по нефтепроводу "Дружба" требовал длительного восстановления и почти заставил использовать стратегический аварийный резерв. Венгерские чиновники отмечают, что такие действия наносят ущерб не только России, но и странам, которые зависят от этого трубопровода, в частности Венгрии и Словакии.

"Украина осознает, что нефтепровод "Дружба" является важным для безопасности энергоснабжения Венгрии. Украина точно знает, что нападения на нефтепровод "Дружба" наносят ущерб не только России, но и Венгрии и, конечно, Словакии", — сказал он.

Министр иностранных дел сообщил, что правительство рассматривает недавние атаки на нефтепровод "Дружба" как посягательство на суверенитет Венгрии и считает, что такие действия не могут остаться без последствий. Поэтому было принято решение запретить въезд в страну и всю Шенгенскую зону командиру украинского военного подразделения, который принимал участие в этих инцидентах.

В частности, по его словам, гражданин Украины не сможет посетить Венгрию или Шенгенскую зону в ближайшие годы. Он добавил, что правительство и в дальнейшем будет отстаивать национальные интересы, энергетическую безопасность и суверенитет страны. Кроме того, он подчеркнул, что любой, кто создает угрозу энергетической безопасности или нарушает суверенитет Венгрии, должен ожидать соответствующих последствий.

Также издание Index писало, что министр иностранных дел в среду на своей странице в Facebook сообщил: восстановление нефтепровода "Дружба", поврежденного в результате нападения Украины, продлится несколько дней. Сийярто обсудил с заместителем министра энергетики России решение, которое позволит начать тестовые поставки в Венгрию с четверга. Министр отметил, что коммерческих резервов хватает, а стратегический резерв пока не пришлось использовать.

Министр завершил свой пост призывом к Украине избегать атак на нефтепровод в Венгрию, чтобы не ставить под угрозу безопасность энергоснабжения страны.

Стоит отметить, что по данным Национального управления иммиграции, украинский командир Роберт Бровди получил запрет на въезд в Венгрию и Шенгенскую зону. Ему наложен "самостоятельный запрет на въезд и проживание сроком на три года".

В ведомстве отмечают, что присутствие Бровди в стране могло бы представлять угрозу национальной безопасности. Решение является окончательным и не подлежит обжалованию, а средства правовой защиты возможны только через административную или судебную процедуру.

Также издание Index в своем материале отмечало, ранее Роберт Бровди был отмечен званием Героя Украины и ордена "Золотая Звезда". Его позывной — "Мадьяр", и это указывает на венгерское происхождение из Закарпатья.

На момент публикации материала "Мадьяр" не комментировал запрет на въезд в Венгрию или Шенгенскую зону.

Ранее Фокус писал, что 22 августа поставки российской сырой нефти в Венгрию снова остановились после очередной атаки на нефтеперекачивающую станцию "Унеча" в Брянской области РФ. Это уже третий удар по нефтепроводу "Дружба" за короткое время. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил в Facebook, что узнал об инциденте ночью и назвал его новой угрозой для энергетической безопасности страны.

Следует отметить, что Венгрия и Словакия официально обратились в Европейскую комиссию в связи с атаками на нефтепровод "Дружба". По их словам, повреждение этой магистрали, которая обеспечивает поставки российской нефти, представляет непосредственную угрозу энергетической безопасности обеих стран.