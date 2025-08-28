Удар по нафтопроводу "Дружба": Угорщина запровадила санкції проти "Мадяра"

Уряд Угорщини заборонив в’їзд до країни та Шенгенської зони командувачу Сил безпілотних систем ЗСУ Роберту Бровді "Мадяру", пов’язаному з недавньою атакою на нафтопровід "Дружба". Міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сійярто охарактеризував інцидент як серйозну загрозу енергетичній безпеці та суверенітету Угорщини.

За повідомленням зі сторінки міністра у Facebook, останній удар по нафтопроводу "Дружба" вимагав тривалого відновлення і майже змусив використати стратегічний аварійний резерв. Угорські посадовці зазначають, що такі дії завдають шкоди не лише Росії, а й країнам, які залежать від цього трубопроводу, зокрема Угорщині та Словаччині.

"Україна усвідомлює, що нафтопровід "Дружба" є важливим для безпеки енергопостачання Угорщини. Україна точно знає, що напади на нафтопровід "Дружба" завдають шкоди не лише Росії, а й Угорщині та, звісно, ​​Словаччині", – сказав він.

Міністр закордонних справ повідомив, що уряд розглядає недавні атаки на нафтопровід "Дружба" як посягання на суверенітет Угорщини та вважає, що такі дії не можуть залишитися без наслідків. Через це було прийнято рішення заборонити в’їзд до країни та всієї Шенгенської зони командиру українського військового підрозділу, який брав участь у цих інцидентах.

Зокрема, за його словами, громадянин України не зможе відвідати Угорщину або Шенгенську зону в найближчі роки. Він додав, що уряд і надалі буде відстоювати національні інтереси, енергетичну безпеку та суверенітет країни. Крім того, він підкреслив, що будь-хто, хто створює загрозу енергетичній безпеці чи порушує суверенітет Угорщини, має очікувати відповідних наслідків.

Також видання Index писало, що міністр закордонних справ у середу на своїй сторінці у Facebook повідомив: відновлення нафтопроводу "Дружба", пошкодженого внаслідок нападу України, триватиме кілька днів. Сійярто обговорив із заступником міністра енергетики Росії рішення, яке дозволить розпочати тестові поставки до Угорщини з четверга. Міністр зазначив, що комерційних резервів вистачає, а стратегічний резерв наразі не довелося використовувати.

Міністр завершив свій пост закликом до України уникати атак на нафтопровід до Угорщини, щоб не ставити під загрозу безпеку енергопостачання країни.

Варто зазначити, що за даними Національного управління імміграції, український командир Роберт Бровді отримав заборону на в’їзд до Угорщини та Шенгенської зони. Йому накладено "самостійну заборону на в’їзд та проживання строком на три роки".

У відомстві зазначають, що присутність Бровді в країні могла б становити загрозу національній безпеці. Рішення є остаточним і не підлягає оскарженню, а засоби правового захисту можливі лише через адміністративну чи судову процедуру.

Також видання Index у своєму матеріалі, зазначало раніше Роберт Бровді був відзначеним званням Героя України та ордена "Золота Зірка". Його позивний — "Мадяр", і це вказує на угорське походження з Закарпаття.

На момент публікації матеріалу "Мадяр" не коментував заборону на в'їзд до Угорщини або Шенгенської зони.

Раніше Фокус писав, що 22 серпня постачання російської сирої нафти до Угорщини знову зупинилося після чергової атаки на нафтоперекачувальну станцію "Унеча" в Брянській області РФ. Це вже третій удар по нафтопроводу "Дружба" за короткий час. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив у Facebook, що дізнався про інцидент уночі та назвав його новою загрозою для енергетичної безпеки країни.

Слід зазначити, що Угорщина та Словаччина офіційно звернулися до Європейської комісії у зв’язку з атаками на нафтопровід "Дружба". За їхніми словами, пошкодження цієї магістралі, яка забезпечує постачання російської нафти, становить безпосередню загрозу енергетичній безпеці обох країн.