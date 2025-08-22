Серйозні пошкодження "Дружби": Угорщина та Словаччина вимагають втручання ЄС

Угорщина та Словаччина офіційно звернулися до Єврокомісії через атаки на нафтопровід "Дружба". Країни заявляють, що пошкодження магістралі, яка постачає російську нафту, створює пряму загрозу їхній енергетичній безпеці.

Як повідомляє словацьке МЗС із посиланням на спільний лист, опублікований у п’ятницю, 22 серпня, за останні дев’ять днів сталося вже три атаки на критичну інфраструктуру. Після перших двох інцидентів пошкодження вдалося швидко усунути, проте нічний удар в ніч на 22 серпня призвів до серйозних руйнувань, масштаби яких ще оцінюються. У зверненні до високої представниці ЄС з питань закордонних справ Каї Каллас та єврокомісара з питань енергетики Дана Йоргенсена країни вимагають від Брюсселя негайно вжити заходів для забезпечення безпеки енергопостачання.

"Ми вважаємо дії України, які серйозно загрожують енергетичній безпеці Словаччини та Угорщини, абсолютно неприйнятними. Ми закликаємо Комісію негайно підтримати згадані зобов’язання і гарантувати безпеку постачань держав-членів", – йдеться у документі.

Словацький міністр закордонних справ Юрай Бланар наголосив на неприйнятності будь-яких загроз для енергетичної безпеки країни.

"Будь-яка загроза енергетичній безпеці нашої країни є неприйнятною", – заявив він. За його словами, після попередніх атак постачання вдалося відновити, але нова атака призвела до серйозних пошкоджень поблизу білоруського кордону, що може принципово вплинути на роботу словацького нафтопереробного заводу.

Міністерства закордонних справ обох країн наголошують, що Єврокомісія зобов’язана захищати енергетичну інфраструктуру, через яку йдуть постачання ресурсів до країн ЄС. Вони нагадують про заяву Комісії про готовність захищати критично важливі об'єкти, до яких належать і нафтопроводи.

За інформацією міністерки економіки Словацької Республіки Деніси Сакової, Нафтопровод "Дружба" у понеділок працюватиме в "оптимальному" режимі.

Удари по нафтопроводу "Дружба": що відомо

Про черговий удар по нафтопроводу "Дружба" ввечері 21 серпня повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (позивний "Мадяр"). Він опублікував відео атаки на нафтоперекачувальну станцію "Унеча" у Брянській області.

До того про удар по станції нафтопроводу "Дружба" у Росії росЗМІ повідомляли 13 серпня. Повідомлялося, що атаки були спрямовані по лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Унеча".

Пізніше "Мадяр" заявив про успішну атаку на нафтопровід "Дружба", а саме на нафтоперекачувальну станцію "Никольское" у Тамбовській області, після якої він припинив свою роботу, 18 серпня.