Серьезные повреждения "Дружбы": Венгрия и Словакия требуют вмешательства ЕС

Венгрия и Словакия официально обратились в Еврокомиссию из-за атаки на нефтепровод "Дружба". Страны заявляют, что повреждение магистрали, которая поставляет российскую нефть, создает прямую угрозу их энергетической безопасности.

Related video

Как сообщает словацкий МИД со ссылкой на совместное письмо, опубликованное в пятницу, 22 августа, за последние девять дней произошло уже три атаки на критическую инфраструктуру. После первых двух инцидентов повреждения удалось быстро устранить, однако ночной удар в ночь на 22 августа привел к серьезным разрушениям, масштабы которых еще оцениваются. В обращении к высокой представительнице ЕС по вопросам иностранных дел Каи Каллас и еврокомиссару по вопросам энергетики Дану Йоргенсену страны требуют от Брюсселя немедленно принять меры для обеспечения безопасности энергоснабжения.

"Мы считаем действия Украины, которые серьезно угрожают энергетической безопасности Словакии и Венгрии, абсолютно неприемлемыми. Мы призываем Комиссию немедленно поддержать упомянутые обязательства и гарантировать безопасность поставок государств-членов", — говорится в документе.

Словацкий министр иностранных дел Юрай Бланар подчеркнул неприемлемость любых угроз для энергетической безопасности страны.

"Любая угроза энергетической безопасности нашей страны является неприемлемой", — заявил он. По его словам, после предыдущих атак поставки удалось восстановить, но новая атака привела к серьезным повреждениям вблизи белорусской границы, что может принципиально повлиять на работу словацкого нефтеперерабатывающего завода.

Министерства иностранных дел обеих стран отмечают, что Еврокомиссия обязана защищать энергетическую инфраструктуру, через которую идут поставки ресурсов в страны ЕС. Они напоминают о заявлении Комиссии о готовности защищать критически важные объекты, к которым относятся и нефтепроводы.

По информации министра экономики Словацкой Республики Денисы Саковой, Нефтепровод "Дружба" в понедельник будет работать в "оптимальном" режиме.

Удары по нефтепроводу "Дружба": что известно

Об очередном ударе по нефтепроводу "Дружба" вечером 21 августа сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (позывной "Мадьяр"). Он опубликовал видео атаки на нефтеперекачивающую станцию "Унеча" в Брянской области.

До этого об ударе по станции нефтепровода "Дружба" в России росСМИ сообщали 13 августа. Сообщалось, что атаки были направлены по линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Унеча".

Позже "Мадьяр" заявил об успешной атаке на нефтепровод "Дружба", а именно на нефтеперекачивающую станцию "Никольское" в Тамбовской области, после которой он прекратил свою работу, 18 августа.