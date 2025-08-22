Поднялся пожар: ВСУ снова ударили по нефтепроводу "Дружба", — "Мадьяр" (видео)

Вооруженные силы Украины совершили повторную успешную атаку по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области, которая является важной частью российского нефтепровода "Дружба". На месте удара поднялся сильный пожар.

Related video

Атаку совершили воины полка Сил беспилотных систем ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале рассказал Роберт Бровди, известный под псевдонимом "Мадьяр", который с недавних пор занимает пост командующего Сил беспилотных систем ВСУ.

"На остаток суток 21.08.25: НПС "УНЕЧА" — ушла в очечо. Даешь ремонт за 48 часов", — отметил военный.

Скриншот сообщения Роберта "Мадьяра" Бровди

Также он показал кадры последствий удара по нефтеперекачивающей станции. Видеоролик, записанный с помощью БпЛА, демонстрирует, как на месте атаки поднялся сильный пожар.

Российские медиа на момент публикации не комментировали атаку по станции.

Атаки по нефтепроводу "Дружба"

В ночь на 13 августа прогремели взрывы в Брянской области: тогда местные жаловались на налет беспилотников в районе нефтеперекачивающей станции "Унеча" и пожар, который поднялся в результате атаки.

Днем 13 августа спутниковые снимки подтвердили пожар на станции "Унеча" нефтепровода "Дружба". Фокус писал, почему этот объект нефтяной промышленности России является важными: узел является частью нефтепровода "Дружба", по которому российская нефть поступает на нефтяные терминалы российского порта Усть-Луга, расположенного рядом с Санкт-Петербургом, на берегу Балтийского моря.

18 августа нефтепровод "Дружба" в результате ударов БпЛА полностью прекратил свою работу, о чем сообщил Роберт "Мадьяр" Бровди. По его словам, перекачка нефти по нефтепроводу полностью остановилась.

19 августа Фокус выяснял, сократит ли атака ВСУ по станции "Никольское" нефтепровода "Дружба" нефтяные доходы, которые получает Россия.

20 августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что нефтепровод "Дружба" возобновил свою работу после атаки дронов. Также он набросился на Украину с призывом больше не совершать ударов по объекту, поскольку тот якобы является "критически важным" для энергоснабжения Венгрии.