Спутники NASA показали пожар на ГНПС "Унеча": почему это ощутимая потеря для РФ

На спутниковый фото NASA появились данные о последствиях удара по Российской Федерации, от которого пострадала главная нефтеперекачивающая станция "Унеча" в Брянской области. Станция является магистральным узлом нефтепровода "Дружба", по которому сырье поступает в порты РФ на Балтийском море.

В районе ГНПС "Унеча" под Брянском спутники зафиксировали три области, в которых пылает пожар, свидетельствуют данные NASA. Одна из этих горящих точек расположена на территории магистрального узла нефтепровода "Дружба", который качает российскую нефть на экспорт.

Инфографика с данными о пожаре в Унече появилась утром 13 августа, после жалоб местных жителей на взрывы и вспышки пожара. Вспышки на ГНПС заметили, в частности, в 2:07 ч. Кроме того, заметны возгорания восточнее и западнее важного объекта РФ. Координаты магистрального узла — 52.76599, 32.93499, а температура поверхности — bright 330 (температура в Кельвинах), или около 57 градусов, что значительно выше допустимой нормы.

Удар по РФ — пожар на ГНПС "Унеча" 13 августа
Удар по РФ — возгорание 13 августа после атаки БпЛА

Удар по РФ — почему важна станция "Унеча"

Тем временем Фокус писал о важности магистрального узла "Унеча" в Брянской области. Узел является частью нефтепровода "Дружба", по которому российская нефть поступает на нефтяные терминалы порта Усть-Луга рядом с Санкт-Петербургом на берегу Балтийского моря. Согласно данным Bloomberg, в 2023 году через этот порт ежедневно проходило 650 000 баррелей сырой нефти, и это составляло 20% всего экспорта этого вида сырья. Прогноз на 2025 год — 725 000 баррелей, выяснило медиа.

Удар по РФ — ГНПС "Унеча" на схеме нефтепровода "Дружба" Фото: DW

Прилеты в Унече под Брянском

Отметим, в ночь на 13 августа жителя Брянской области РФ начали жаловаться на громкие звуки и вспышки пожара в районе ГНПС "Унеча". На фото и видео с места событий видим зарево в небе. Между тем российские власти заявили, что якобы состоялась атака дронов, которую средства ПВО ВС РФ успешно отбили. Кроме Унечи, БПЛА угрожали военным объектам РФ в Волгоградской области.

Предыдущий удар по нефтепроводу состоялся неделю назад, 6 июля. Местные власти заявили об атаке беспилотников, а над регионом тем временем поднялись столбы черного дыма. РосСМИ сообщили, что произошло попадание по диспетчерской ГНПС "Унеча".

Магистральный узел в 2025 году уже попадал под удар украинских дронов. Предыдущая атака состоялась 30 января. Жители нескольких населенных пунктов (Климово, Новозыбково, Мамай) сообщали о звуках взрывов. При этом через ветку нефтепровода "Дружба" проходит через Новозыбково и направляется к Мозырскому НПЗ в Беларуси.

Напоминаем, 12 августа дроны угрожали заводу в Ставропольском крае РФ. Перед этим произошла атака на Афипский НПЗ: Фокус рассказал, какие последствия для российской армии.