Дроны атаковали Ставропольский край РФ: в сети пишут об ударе по местном заводе (фото, видео)

Ночью 12 августа дроны атаковали Ставропольский край России: предварительно, в результате обстрела был атакован завод АО "Монокристалл", который относится к химической промышленности РФ и считается одним из основных производителей сапфира для оптоэлектронной промышленности.

Атака на Ставрополь началась около 03:00 часов: местные сообщили о звуках взрывов в городе, перед этим губернатор сообщил об угрозе применения ударных БпЛА. Об атаке по предприятию в российском Ставрополе рассказало медиа Astra.

Взрывы во время ночной атаки в частности прогремели в районе завода АО "Монокристалл", после чего местные сообщили о задымлении на территории предприятия. В сети также показали кадры последствий обстрела.

Медиа проанализировало кадры и пришло к выводу, что дым поднялся непосредственно над самим заводом.

Российский Telegram-канал Mash также сообщал об атаке на Ставрополь. Медиа сообщало, что дроны летели низко, также звуки дронов слышали жители нескольких населенных пунктов области.

Впоследствии кадры удалось геолоцировать, что подтверждае удар по российскому предприятию. Также появились кадры пожара, поднявшегося на территории АО "Монокристалл". Однако официальной информации об ударе по заводу на момент публикации не поступало.

Astra | кадры пожара на территории завода АО "Монокристалл"

Завод АО "Монокристалл" в Ставрополе: что известно о предприятии

"Монокристалл" — одно из ведущих мировых предприятий по изготовлению искусственного корунда (сапфира), используемого в оптоэлектронике, солнечной энергетике и других высокотехнологичных отраслях. На самом сайте завода говорится о том, что это дочерняя компания многоотраслевого промышленного концерна "Энергомера".

Синтетический сапфир используется в частности для изготовления военных приборов, а также в ряде других отраслей, например, аэрокосмической.

