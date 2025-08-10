Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове: насчитали 17 взрывов (видео)

В ночь на 10 августа ударные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Саратове. Губернатор региона подтвердил наличие "повреждений" на предприятии.

В аэропорту города запретили принимать и отправлять самолеты, сообщило российское издание Astra со ссылкой на Росавиацию.

"В Саратове, вероятно, беспилотниками был поражен нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщают местные жители", — говорится в сообщении.

Местные телеграмм-каналы утверждают, что в Саратове прогремели по меньшей мере 8 взрывов, после чего начали появляться видео, на которых видно пожар в районе, где располагается нефтеперерабатывающий завод.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил поражение дронами НПЗ.

"Есть повреждения на одном из промышленных предприятий. На месте работают все необходимые экстренные службы", — написал Бусаргин.

Российское пропагандистское издание Mash сообщило, что Саратов атаковали дроны Вооруженных сил Украины типа "Лютый".

"Местные жители насчитали по меньшей мере 17 взрывов, в городе прозвучала сирена. Также сообщается о неразорвавшихся обломках БПЛА и нескольких вспышках", — отметили администраторы российского паблика.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала атаку БпЛА на нефтеперерабатывающий завод в Саратове.

Напомним, 9 августа дроны СБУ атаковали склад с "Шахедами" в Татарстане.

8 августа российские телеграм-каналы сообщали, что в Саратовской области с авто запускали FPV-дроны.