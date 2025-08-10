Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове: насчитали 17 взрывов (видео)
В ночь на 10 августа ударные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Саратове. Губернатор региона подтвердил наличие "повреждений" на предприятии.
В аэропорту города запретили принимать и отправлять самолеты, сообщило российское издание Astra со ссылкой на Росавиацию.
"В Саратове, вероятно, беспилотниками был поражен нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщают местные жители", — говорится в сообщении.
Местные телеграмм-каналы утверждают, что в Саратове прогремели по меньшей мере 8 взрывов, после чего начали появляться видео, на которых видно пожар в районе, где располагается нефтеперерабатывающий завод.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил поражение дронами НПЗ.
"Есть повреждения на одном из промышленных предприятий. На месте работают все необходимые экстренные службы", — написал Бусаргин.
Российское пропагандистское издание Mash сообщило, что Саратов атаковали дроны Вооруженных сил Украины типа "Лютый".
"Местные жители насчитали по меньшей мере 17 взрывов, в городе прозвучала сирена. Также сообщается о неразорвавшихся обломках БПЛА и нескольких вспышках", — отметили администраторы российского паблика.
На момент публикации материала украинская сторона не комментировала атаку БпЛА на нефтеперерабатывающий завод в Саратове.
Напомним, 9 августа дроны СБУ атаковали склад с "Шахедами" в Татарстане.
8 августа российские телеграм-каналы сообщали, что в Саратовской области с авто запускали FPV-дроны.