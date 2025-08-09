Преодолели 1300 км: дроны СБУ атаковали склад с "Шахедами" в Татарстане (фото, видео)

Дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" СБУ поразили логистический хаб, где хранятся готовые к использованию "Шахеды", а также иностранные комплектующие к ним.

В Татарстане в России снова утром, 9 августа, было неспокойно. Склад для хранения "Шахедов" атаковали украинские беспилотники "Лютый". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Беспилотники СБУ поразили терминал хранения "Шахедов" в Татарстане. Утром дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" СБУ поразили логистический хаб, где хранятся готовые к использованию "Шахеды", а также иностранные комплектующие к ним. Этот склад расположен в населенном пункте Кзыл-Юл, Республика Татарстан", — отметили в Службе безопасности Украины.

В сеть попали видео с работой украинских беспилотников. В кадре видно, как БпЛА ЦСО "А" СБУ попадает прямо в здание логистического хаба.

После взрыва в месте попадания начался пожар.

Расстояние от Украины до точки поражения — около 1300 километров.

"Склады хранения "Шахедов", которыми враг каждую ночь терроризирует Украину, — одна из законных военных целей. Каждая такая успешная спецоперация уменьшает способности врага вести захватническую войну против Украины", — отметили в СБУ.

Напомним, что Россия модернизировала иранские дроны "Шахед", установив на них камеры, системы ИИ и радиоуправления, что существенно усложнило их уничтожение украинской ПВО.

Ранее сообщалось, что вследствие налета украинских БпЛА на военный аэродром в Приморско-Ахтарске в России, откуда оккупанты запускают "Шахеды" для ударов по территории Украины, поражены три здания, где россияне хранили ударные дроны-камикадзе.