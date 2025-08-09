Здолали 1300 км: дрони СБУ атакували склад із "Шахедами" у Татарстані (фото, відео)

Далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ уразили логістичний хаб, де зберігаються готові до використання "Шахеди", а також іноземні комплектуючі до них.

В Татарстані в Росії знову зранку, 9 серпня, було неспокійно. Склад для зберігання "Шахедів" атакували українські безпілотники "Лютий". Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

"Безпілотники СБУ вразили термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані. Вранці далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ уразили логістичний хаб, де зберігаються готові до використання "Шахеди", а також іноземні комплектуючі до них. Цей склад розташований у населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан.", — зауважили в Службі безпеки України.

До мережі потрапили відео з роботою українських безпілотників. У кадрі видно, як БпЛА ЦСО "А" СБУ влучає прямісінько в будівлю логістичного хабу.

Після вибуху в місці влучання розпочалася пожежа.

Відстань від України до точки ураження — близько 1300 кілометрів.

"Склади зберігання "Шахедів", якими ворог щоночі тероризує Україну, — одна із законних військових цілей. Кожна така успішна спецоперація зменшує спроможності ворога вести загарбницьку війну проти України", — зазначили в СБУ.

Нагадаємо, що Росія модернізувала іранські дрони "Шахед", встановивши на них камери, системи ІІ та радіокерування, що суттєво ускладнило їхнє знищення українською ППО.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нальоту українських БпЛА на військовий аеродром в Приморсьо-Ахтарську в Росії, звідки окупанти запускають "Шахеди" для ударів по території України, уражено три будівлі, де росіяни зберігали ударні дрони-камікадзе.