РФ модернізує "Шахеди": дрони навчилися змінювати курс і розпізнавати цілі, – The Times

Російські ударні дрони типу "Шахед" отримали нову систему наведення з елементами штучного інтелекту. Перехопити такі БпЛА стало значно складніше.

Росія модернізувала іранські дрони "Шахед", встановивши на них камери, системи ІІ та радіокерування, що суттєво ускладнило їхнє знищення українською ППО – про це пише The Times.

Як зазначає видання, за останні місяці українські аналітики неодноразово фіксували появу нових модифікацій дронів-камікадзе типу "Шахед", які Росія використовує у війні.

Безпілотники отримали камери та модулі штучного інтелекту, які здатні в реальному часі аналізувати теплову, візуальну та радіолокаційну інформацію. Крім того, апарати оснащено новою системою радіокерування, що дозволяє дистанційно змінювати курс із території РФ.

За словами військовослужбовця мобільного підрозділу ППО 59-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, дрони стали набагато складнішими цілями.

"Їхні камери дозволяють їм побачити нас ще до того, як ми їх помітимо, і вони різко повертають і відлітають в іншому напрямку. Їх стало набагато важче збити", – розповів боєць журналістам видання.

Інший військовий зазначив, що були випадки, коли дрони змінювали маршрут уже під час атаки та спрямовувалися безпосередньо на позиції українських підрозділів.

На думку аналітиків, Росія адаптує тактику застосування БпЛА відповідно до змін в українській системі ППО, зокрема через зростання ефективності засобів ураження, які надходять від західних партнерів.

Як повідомлялося, Росія активно використовує дрони іранського виробництва "Shahed-131/136" у масованих атаках на міста України. Ці БпЛА стали одним з головних інструментів терору цивільної інфраструктури в тилу. За останніми даними, частину їх виробляють на території РФ.

Як повідомляв Фокус, новий російський безпілотний літальний апарат, схожий на відомий Shahed-136 ("Гєрань-2"), застосовується як розвідник та фальшива ціль для перевантаження української протиповітряної оборони.

