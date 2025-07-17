Швидше за "Шахед": Україна випробувала новий дрон-кілер, - чому сперечаються експерти

Українські інженери з проєкту ODIN завершили випробування нової мобільної системи боротьби з дронами-камікадзе Shahed-136. Комплекс Antishaheed здатний перехоплювати повітряні цілі на великій швидкості. Водночас експерти сперечаються щодо доцільності його масового застосування — дрони-перехоплювачі ефективні, але надто ресурсомісткі в умовах масштабних атак.

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Команда українського проєкту ODIN оголосила про успішне завершення випробувань і початок практичного застосування нової мобільної системи протидії дронам-камікадзе, зокрема типу Shahed-136 і "Гербера".

Цей комплекс, названий ODIN Antishaheed, вже діє у складі ударної групи ODIN Night Crew, яка виконує завдання в небі над Україною.

Основним елементом комплексу є високошвидкісний дрон-перехоплювач ODIN Win_Hit, спеціально розроблений для швидких і короткострокових місій зі знищення ворожих безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Цей дрон здатний ефективно протидіяти дронам-камікадзе завдяки своїм технічним характеристикам і гнучкості застосування. За інформацією команди ODIN, комплекс уже інтегрується в структуру фронтових бойових бригад, що дозволяє посилити обороноздатність підрозділів Збройних сил України. Інтеграція відбувається в рамках спільних проєктів із військовими формуваннями, що забезпечує адаптацію системи до реальних бойових умов.

Технічні характеристики та особливості ODIN Antishaheed

Крейсерська швидкість: 200–220 км/год, що забезпечує швидке наближення до цілі.

Максимальна атакувальна швидкість: 280–300 км/год, дозволяючи ефективно перехоплювати швидкі об’єкти.

Тривалість польоту: 7–10 хвилин, що оптимально для короткострокових бойових операцій.

Конфігурації: дрон доступний у двох версіях — для денних/сутінкових та нічних місій, що забезпечує універсальність використання.

Комплекс ODIN Antishaheed легко транспортується і швидко розгортається в польових умовах. Також розробники запевняють, що він дешевший за аналоги.

Дрон-перехоплювач ODIN Win_Hit може запускатися з кількох типів платформ:

Наземної багаторазової мобільної пускової установки, яка забезпечує швидке розгортання.

Ручної платформи, що дозволяє оперативно реагувати на загрози.

Повітряного носія, що розширює тактичні можливості використання.

Система управління і наведення базується на власних інноваційних розробках команди ODIN. Вона включає як апаратні, так і програмні рішення, що забезпечують високу автономність дронів і точність ураження цілей. Це дозволяє комплексу ефективно працювати навіть у складних умовах, коли ворожі дрони використовують маневри або системи радіоелектронної боротьби.

Чи здатні українські дрони-перехоплювачі знищувати "Шахеди" на висоті 3-4 км

Заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський вважає дрони-перехоплювачі важливою ланкою для боротьби з "Шахедами" та зменшення їхньої загрози для українських міст.

"Їхня здатність перехоплювати дрони навіть на висоті 3 км — цілком реальна, адже для ODIN висота не є критичним обмеженням: швидкість, маневреність і можливість працювати в умовах нічного неба роблять їх ефективними переслідувачами Shahed-136", — каже Фокусу експерт.

Храпчинський додає, що дрони-перехоплювачі зможуть ефективно працювати тільки у "зв'язці" з іншими система ППО. Справжня ефективність таких перехоплювачів можлива лише за умови їхнього інтегрування в загальну систему: мобільні вогневі групи, автоматичні турелі зі штучним інтелектом, мережа розподіленої ППО.

"Ми маємо стратегічно мислити наперед, подібні системи мають не просто відповідати поточним викликам, а бути готовими до швидких апгрейдів, адже ворог точно адаптується. Тому наша відповідь має бути комплексною, розумною й гнучкою — саме так і виглядає шлях до перемоги в цій війні дронів", — зазначив авіаційний експерт.

Українські дрони-перехоплювачі: наскільки вони ефективні

На думку офіцера ЗСУ та спеціаліста з аеророзвідки Юрія Касьянова, сьогодні дрони-перехоплювачі не будуть надто ефективні в боротьбі проти "Шахедів". По-перше, це забирає дуже багато ресурсів. За підрахунками Касьянова, для успішного перехоплення 400 ворожих дронів українським протиповітряним силам треба застосувати мінімум 4000 дронів-перехоплювачів, 400 мобільних груп, 800 автомобілів, 400 досвідчених пілотів і 400 радарів. На кожен Shahed-136 і подібний ударний дрон необхідно застосувати від 5 вдень до 10 вночі дронів перехоплювачів. А такої кількості мобільних радарів у Сил оборони України наразі не існує.

По-друге, більш важка координація мобільних груп ППО. Кожна мобільна група з дронами-перехоплювачами має чітко знати, в який час, в якому місці їй треба працювати та по якій цілі, куди й коли переміщатися. При цьому "Шахеди" наразі маневрують і мобільних групам доводиться їх переслідувати.

І по-третє, дрони перехоплювачі не літають у сильний дощ, снігопад та сильний вітер. А "Шахеди" літають.

"Дрони-перехоплювачі довели свою ефективність у боротьбі з одиничними розвідувальними безпілотниками противника, ударними "Ланцетами" і "Молниями" у прифронтовій смузі, важкими коптерами-бомбардувальниками й навіть із FPV-дронами. Успішні разові застосування дронів-перехоплювачів проти "Шахедів" не мають вводити в оману, бо для відбиття масованої атаки далекобійних ударних дронів ця технологія не підходить — надто витратна, фактично дорожча за застосування зенітних ракет типу "Стінгер" із коефіцієнтом ураження цілі 0,8–0,9 і вартістю ракети до 100 тис. дол.", — зазначив Касьянов.

Замість дронів-перехоплювачів експерт радить закупати або створювати власні системи ППО з дешевими (до 40 тис. дол. за штуку) ракетами, зокрема аналоги російського "Панцира" або ізраїльського "Залізного Купола".

Нагадаємо, Фокус писав, що оголошення Дональда Трампа про передачу 17 систем Patriot стало сигналом одразу для двох адресатів: Україні — як підтвердження стратегічного партнерства, Росії — як попередження про наслідки ракетного терору.

Також Фокус повідомляв, що виробництво ударних безпілотників у Росії збільшилося в 5,5 раза порівняно з 2024 роком. Крім того, росіяни змінили тактику їх застосування.