Дрон-перехоплювач ODIN Win_Hit уже працює проти "шахедів": характеристики БПЛА

Команда українського проєкту ODIN оголосила про успішні випробування і початок практичного застосування нової мобільної системи протидії дронам-камікадзе типу Shahed-136 і "Гербера".

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Комплекс отримав назву ODIN Antishaheed і вже демонструє ефективність у складі ударної групи ODIN Night Crew, що виконує бойові вильоти в небі над Україною. Про це повідомили розробники в Telegram.

В основі комплексу — високошвидкісний дрон-перехоплювач ODIN Win_Hit, розроблений для короткострокових, але інтенсивних місій зі знищення ворожих БПЛА. За інформацією розробників, комплекс уже інтегрується в структуру фронтових бойових бригад у рамках спільних проєктів.

Особливості комплексу ODIN Antishaheed

Перехоплювач ODIN Win_Hit:

Крейсерська швидкість: 200-220 км/год

Максимальна атакувальна швидкість: 280-300 км/год

Тривалість польоту: 7-10 хвилин

Конфігурації: "день/сутінки" та "ніч

Дрон-перехоплювач ODIN Win_Hit Фото: Відкриті джерела

Серед ключових переваг нового комплексу розробники виділяють:

високу точність ураження повітряних цілей;

мобільність і можливість швидкого розгортання;

адаптивність до різних умов роботи підрозділів і траєкторій цілей;

помірну вартість порівняно із закордонними аналогами.

Дрон-перехоплювач ODIN Win_Hit може запускатися з наземної багаторазової мобільної пускової установки, ручної платформи, а також з повітряного носія.

Система управління і наведення включає елементи власної розробки, а також інженерні та програмні рішення, які забезпечують автономність дій дронів і точне наведення на цілі.

Зазначимо, що проєкт ODIN, заснований 2023 року, спеціалізується на створенні багатофункціональних FPV-дронів, систем радіоелектронної боротьби та мобільних керованих платформ. В асортименті — як ударні FPV-дрони і бомбери, так і дрони-перехоплювачі, призначені для знищення розвідувальних і ударних безпілотників противника.

Нагадаємо, голова Київської ДВА Тимур Ткаченко 11 липня заявив, що в Києві запускають повноцінну систему перехоплення російських дронів за програмою "Чисте небо". Реалізація цього проєкту передбачає захист повітряного простору українськими дронами-перехоплювачами.