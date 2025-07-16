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Военный Фокус Российско-украинская война

Дрон-перехватчик ODIN Win_Hit уже работает против "шахедов": характеристики БПЛА

беспилотники ODIN Win_Hit
Дроны-перехватчики ODIN Win_Hit | Фото: Соцсети

Команда украинского проекта ODIN объявила об успешных испытаниях и начале практического применения новой мобильной системы противодействия дронам-камикадзе типа Shahed-136 и «Гербера».

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Комплекс получил название ODIN Antishaheed и уже демонстрирует эффективность в составе ударной группы ODIN Night Crew, выполняющей боевые вылеты в небе над Украиной. Об этом сообщили разработчики в Telegram. 

В основе комплекса — высокоскоростной дрон-перехватчик ODIN Win_Hit, разработанный для краткосрочных, но интенсивных миссий по уничтожению вражеских БПЛА. По информации разработчиков, комплекс уже интегрируется в структуру фронтовых боевых бригад в рамках совместных проектов.

Особенности комплекса ODIN Antishaheed

Перехватчик ODIN Win_Hit:

  • Крейсерская скорость: 200–220 км/ч
  • Максимальная атакующая скорость: 280–300 км/ч
  • Длительность полета: 7–10 минут
  • Конфигурации: «день/сумерки» и «ночьʼ
беспилотник ODIN Win_Hit
Дрон-перехватчик ODIN Win_Hit
Фото: Открытые источники

Среди ключевых преимуществ нового комплекса разработчики выделяют:

  • высокую точность поражения воздушных целей;
  • мобильность и возможность быстрого развертывания;
  • адаптивность к различным условиям работы подразделений и траекториям целей;
  • умеренную стоимость по сравнению с зарубежными аналогами.

Дрон-перехватчик ODIN Win_Hit может запускаться из наземной многоразовой мобильной пусковой установки, ручной платформы, а также с воздушного носителя. 

Система управления и наведения включает элементы собственной разработки, а также инженерные и программные решения, которые обеспечивают автономность действий дронов и точное наведение на цели.

Отметим, что проект ODIN, основанный в 2023 году, специализируется на создании многофункциональных FPV-дронов, систем радиоэлектронной борьбы и мобильных управляемых платформ. В ассортименте — как ударные FPV-дроны и бомберы, так и дроны-перехватчики, предназначенные для уничтожения разведывательных и ударных беспилотников противника.

Напомним, глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко 11 июля заявил, что в Киеве запускают полноценную систему перехвата российских дронов по программе “Чистое небо”. Реализация данного проекта предусматривает защиту воздушного пространства украинскими дронами-перехватчиками.