"Чистое небо": в Киеве запускают систему перехвата дронов "Шахед"

В Киеве запускают полноценную систему перехвата российских дронов. На масштабный проект "Чистое небо" потратят 260 миллионов гривен.

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Запустить проект по БПЛА-перехватчикам поручил президент Украины Владимир Зеленский, заявил глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко.

Реализация масштабного проекта "Чистое небо" предусматривает защиту воздушного пространства украинскими дронами-перехватчиками. На это выделят 260 миллионов гривен.

По словам Ткаченко, средства пойдут не просто на закупку техники, а на создание эффективной системы реагирования.

Военное командование собирается развернуть центр подготовки операторов, специальную структуру, где будут учить управлять дронами-перехватчиками. Также будут формировать дополнительные мобильные подразделения, которые будут нести дежурство в Киеве и на подступах к городу.

За несколько месяцев пилотного запуска проекта "Чистое небо" в Киевской области была доказана его эффективность: перехвачено почти 550 российских "Шахедов", заметил чиновник.

"Это не просто статистика. Это сохраненные жизни, инфраструктура, больницы, школы, энергетика… Пока враг атакует, мы усиливаем защиту. Небо над Киевом будет чистым", — заключил он.

Напомним, украинские инженеры показали новый комплект для перехвата дронов VARTA DroneHunter. Его цена — 300 евро, система поражает малые и средние БПЛА.

Фокус ранее писал, какие дроны-перехватчики имеются у ВСУ. К примеру, предприятие "Дикие шершни" разработали два коптера для борьбы с "Шахедами": "Оборотень" и модель с неизвестным названием, схожая на Sting.