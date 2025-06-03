Лоукост-продукт стоимостью в 300 евро: в Украине создали новое устройство для перехвата дронов

Украинские разработчики презентовали новый комплект для перехвата дронов VARTA DroneHunter на выставке Drone summit 2025 в Риге. Стоит он около 300 евро и может поражать малые и средние дроны.

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Об этом пишет издание "Милитарный".

Комплект перехвата дронов VARTA DroneHunter устанавливается на коптерные беспилотники. Он предназначен для кинетического поражения малых и средних беспилотников на поле боя.

Конструкция устройства VARTA DroneHunter состоит из 2 спаренных стволов 12-го калибра. Она имеет систему гашения отдачи с помощью одновременного контрвыстрела.

DroneHunter снаряжается специальным антидроновим зарядом с электрической инициацией. Его дальность выстрела позволяет уничтожать малые и средние дроны на расстоянии 5-20 метров.

Вес устройства 2,3 килограмма. Он может быть интегрирован на FPV-дрон, но для этого нужно провести калибровку и настроить его под программное обеспечение БПЛА.

"Наша основная цель это поражение малых и средних дронов. Это лоукост-продукт стоимостью в 300 евро в который входит базовый боекомплект на 12 патронов, готовых к снаряжению. Мы сейчас сотрудничаем с производителями дронов "LuckyStrike", которые доукомплектовывают свои БпЛА нашими системами", — рассказал представитель компании.

По словам разработчиков, устройство уже испытывается в боевых условиях бойцами Сил обороны и проходит этап кодификации Министерством обороны, но уже доступно на военном маркетплейсе Brave1 Market.

Также в компании говорят, что уже работают над новой разработкой — перехватчиком с 4 стволами 12-го калибра, которые будут снаряжены более мощным боеприпасом. Сейчас она тестируется разработчиками на полигоне.

Напомним, что "Волки Да Винчи" смогли провести эвакуацию тела погибшего собрата с помощью наземного роботизированного комплекса.