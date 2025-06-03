Лоукост-продукт вартістю у 300 євро: в Україні створили новий пристрій для перехоплення дронів

Українські розробники презентували новий комплект для перехоплення дронів VARTA DroneHunter на виставці Drone summit 2025 у Ризі. Коштує він майже 300 євро і може уражати малі та середні дрони.

Related video

Про це пише видання "Мілітарний".

Комплект перехоплення дронів VARTA DroneHunter встановлюється на коптерні безпілотники. Він призначений для кінетичного ураження малих та середніх безпілотників на полі бою.

Конструкція пристрою VARTA DroneHunter складається із 2 спарених стволів 12-го калібру. Вона має систему гасіння віддачі за допомогою одночасного контрпострілу.

DroneHunter споряджається спеціальним антидроновим зарядом з електричною ініціацією. Його дальність пострілу дає змогу знищувати малі та середні дрони на відстані 5–20 метрів.

Вага пристрою 2,3 кілограми. Він може бути інтегрований на FPV-дрон, але для цього потрібно провести калібрування та налаштувати його під програмне забезпечення БпЛА.

"Наша основна ціль це ураження малих і середніх дронів. Це лоукост-продукт вартістю у 300 євро, до якого входить базовий боєкомплект на 12 патронів, що готові до спорядження. Ми зараз співпрацюємо з виробниками дронів "LuckyStrike", які доукомплектовують свої БпЛА нашими системами", — розповів представник компанії.

За словами розробників, пристрій вже випробовується у бойових умовах бійцями Сил оборони та проходить етап кодифікації Міністерством оборони, але вже доступний на військовому маркетплейсі Brave1 Market.

Також у компанії кажуть, що вже працюють над новою розробкою — перехоплювачем із 4 стволами 12-го калібру, які будуть споряджені потужнішим боєприпасом. Нині вона тестується розробниками на полігоні.

Нагадаємо, що "Вовки Да Вінчі" змогли провести евакуацію тіла загиблого побратима за допомогою наземного роботизованого комплексу.