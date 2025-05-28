Витримав кілька скидів і підрив міни: робот ЗСУ вивіз з поля бою тіло загиблого бійця (відео)

Через масове застосування росіянами дронів на лінії фронту для українських захисників стає фактично неможливим пересування навіть на броньованій техніці. Втім, нещодавно, бійці 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" змогли провести евакуацію тіла загиблого побратима за допомогою наземного роботизованого комплексу.

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Про це розповіли на сторінці бригади в телеграм і оприлюднили відео цієї операції.

Під час операції наземний роботизований комплекс (НРК) зазнав влучання ворожого FPV-дрону, "пережив" кілька скидів, а також наїхав на протипіхотну міну. Попри це, екіпаж виконав завдання — тіло було евакуйовано.

Бійці зазначають, що для них важливо повертати додому тіла загиблих побратимів, але з часом це стає дедалі важче робити.

"Ще не так давно в населеному пункті Красногоріка ми здійснювали постійні успішні евакуації поранених бійців за допомогою НРК. Сьогодні ситуація на фронті погіршилася настільки, що навіть така евакуація вже є неможливою. Ворог активно застосовує FPV-дрони, постійно мінує дороги, контролює маршрути з повітря", — розповідають військові.

Вони додають, що на сьогодні навіть вже є фактично неможливим пересування броньованою технікою. Воно супроводжується серйозним ризиком для життя екіпажу. Використання легких транспортних засобів, зокрема пікапів, практично неможливе через їхню надмірну вразливість і високу ймовірність ураження.

"Це не поодинокі випадки, а системна загроза, що напряму впливає на медичне забезпечення, постачання, ротацію бійців і збереження життя особового складу", — розповіли у пресслужбі підрозділу.

Нагадаємо, що нещодавно на Харківському напрямку бійці "Хартії" успішно евакуювали бійця, який отримав поранення. Для цього використали наземний роботизований комплекс.

Раніше що в Україні приступив до розмінування новий роботизований комплекс "Змій", який здатний за день обстежити понад 2,5 га площі, дешевий та витримує підрив протитанкових мін.