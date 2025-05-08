Витримує підрив 2 протитанкових мін: Україна показала нового робота-розмінувальника(відео)

В Україні приступив до розмінування новий роботизований комплекс "Змій". Він здатний за день обстежити понад 2,5 га площі, дешевий та витримує підрив протитанкових мін.

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Про це в своєму телеграм-каналі повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, "Змій" розміновує найскладніші ділянки фронту, він витримує підрив двох протитанкових мін та може виконувати завдання в різних умовах.

Робот — мобільний і багаторазовий. "Змій" v1.2 створив учасник Brave1 — Rovertech.

Головне завдання — бойове розмінування. Він знешкоджує вибухівку на замінованих ділянках фронту та очищає шлях для піхоти й техніки. Також робот бере участь у гуманітарному розмінуванні Харківщини, Херсонщини та Миколаївщини.

"Змій" у 40 разів дешевший у використанні, ніж традиційне розмінування. Щоб почати роботу, треба лише три хвилини, а для максимальної точності він працює у звʼязці з дроном", — розповів Михайло Федоров.

"Змій" легко долає складні природні перепони, будь то трава, кущі чи ліси. Він здатний за день обстежити і очистити до 2,5 га площі. На це він витрачає 6 літрів палива і 1,2 години часу.

На оприлюдненому Михайлом Федоровим відео показана робота робота, зокрема те, як після підриву дим розсіюється і "Змій" продовжує свою роботу

"Учасники Brave1 уже створюють інновації майбутнього, які рятують життя. Якщо маєте ідеї, які допоможуть фронту, долучайтеся до Brave1 — держава підтримає", — пообіцяв міністр.

Нагадаємо, що бійці 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ отримали новий роботизований комплекс TerMIT зі встановленим на ньому кулеметом Canik калібру 12,7. Зараз вони вчаться на ньому працювати, щоб потім застосовувати його безпосередньо на полі бою.

Також повідомлялося, що раніше Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України наземний роботизований комплекс D-21-12R українського виробництва.